Er ist 18 Jahre jünger: "Bauer sucht Frau"-Stefanie verliebt

Stefanie Hausen ist wieder in festen Händen! Im vergangenen Jahr hatte die Geflügelbäuerin bei Bauer sucht Frau nach der großen Liebe gesucht. Während der Hofwoche wollten bei ihr aber nicht wirklich Gefühle aufkommen und sie war nach der Show von Inka Bause (55) weiterhin Single. Abseits der Kameras wartete aber schließlich ihr Traummann auf sie! In der Show "Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los" verkündet die Schleswig-Holsteinerin nun: "Mein aktueller Beziehungsstatus lautet vergeben!" Ihr neuer Freund heißt Bjarne und ist rund 18 Jahre jünger als sie.

Kennengelernt habe Stefanie ihren Liebsten auf einem Dorffest. Da Bjarne erst 23 Jahre alt ist, gab sie ihm zunächst keine Chance. "Er hat mich eines Besseren belehrt und nicht aufgegeben", erinnert sich die 41-Jährige zurück. Auch der Landwirt Bjarne ist überglücklich mit Stefanie: "Ich fühle mich wohl bei ihr, sie gibt mir halt einfach alles."

Während "Bauer sucht Frau" lud die Hundepsychologin Timo zu sich auf den Hof ein – das sah auch erst mal vielversprechend aus. Aber irgendwie wollte der Funke nicht zu dem Bergmann überspringen. "Du bist gut so, wie du bist – aber mir ist das Ganze vielleicht ein bisschen zu soft. Also von meiner Seite haben sich keine Gefühle entwickelt", gab Stefanie ihm nach der Hofwoche einen Korb.

RTL Stefanie, "Bauer sucht Frau"-Kandidatin 2023

RTL Stefanie Hausen und Timo bei "Bauer sucht Frau"

