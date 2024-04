"Tat so weh": Amira Pocher alarmiert Fans mit Klinikbesuch

Amira Pocher (31) sorgte zuletzt vor allem mit ihrem Liebesleben immer wieder für Aufsehen. Nun ist es jedoch die Gesundheit der Moderatorin, die ihre Fans für kurze Zeit in Alarmbereitschaft versetzte. In ihrer Instagram-Story meldet sie sich unerwartet aus dem Krankenhaus – gibt jedoch auch direkt Entwarnung. "MRT. Sehnenscheidenentzündung am linken Fuß. Läuft", schreibt sie und erklärt in einer weiteren Story: "Ich hatte eine Art Krampf in meinem linken Fuß und das ging nicht weg. Ich konnte gar nicht mehr laufen, so weh tat das."

Auch, warum sie sich daraufhin direkt in eine Klinik begeben hatte, verrät die Noch-Ehefrau von Oliver Pocher (46) auf ihrem Social-Media-Profil. "Ich war im Krankenhaus, weil ich nicht mehr wusste, was ich tun soll", heißt es da. Obwohl das kleine Update zunächst einige Fans der 31-Jährigen gesorgt haben wird, zeigt sich Amira in einem weiteren Clip jedoch bereits wieder wohlauf. Freudestrahlend filmt sie sich dabei, wie sie ihren Retter in der Not abholt: eine Muskelsalbe. "Name ist Programm!" schreibt sie zu einem Schnappschuss. Es scheint also, als sei vor allem sie selbst nach dem anfänglichen Schrecken nun wieder guter Dinge.

Einen weiteren privaten Einblick gab Amira erst vor wenigen Tagen. Im Podcast "Liebes Leben" berichtete die Familienmama von einer ihrer aktuell größten Ängste: "Es wird hier ununterbrochen überall eingebrochen, es ist irre." Genau aus diesem Grund habe sie selbst auch bereits die nötigen Maßnahmen ergriffen, um sich vor Einbrechern zu schützen. "Ich habe hier komplette Absicherung, ich habe zehn Kameras, ich habe Flutlichter, ich habe Bewegungsmelder – hier ist ein Hochsicherheitstrakt", erklärte sie damals im Gespräch.

Anzeige Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Amira ihre Fans im Netz auf dem Laufenden hält? Ich finde es genau richtig von ihr – sie ist schließlich eine Person des öffentlichen Lebens! Na ja, an ihrer Stelle würde ich nicht alles mit der Öffentlichkeit teilen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de