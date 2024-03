"Es ist irre": Amira Pocher hat große Angst vor Einbrechern

Amira Pocher (31) hat vorgesorgt! Ende des vergangenen Jahres hat die Moderatorin mit ihrer Trennung von Oliver Pocher (46) eine Menge Schlagzeilen gemacht. Mittlerweile wohnt sie alleine mit ihren zwei Söhnen – und das bereitet ihr offenbar große Angst. Insbesondere, da es in Amiras Nachbarschaft immer wieder zu Einbrüchen kommt. "Es wird hier ununterbrochen überall eingebrochen, es ist irre", berichtet die Familienmama im Podcast "Liebes Leben". Doch an Amiras Hab und Gut heranzukommen, ist anscheinend nahezu unmöglich! "Ich habe hier komplette Absicherung, ich habe zehn Kameras, ich habe Flutlichter, ich habe Bewegungsmelder – hier ist ein Hochsicherheitstrakt", erklärt Amira.

Um ihr Auto scheint sich das TV-Gesichtjedoch nicht so viele Gedanken gemacht zu haben. "Die letzten Monate habe ich meinen Schlüssel im Auto stecken lassen und es offen stehen lassen", erzählt sie. Immerhin würde ständig Security herumfahren und sie könnte ihr Fahrzeug zur Not auch orten. Doch mittlerweile sieht Amira das wohl anders, nachdem sie erfahren hat, dass die Versicherung in einem solchen Fall nicht einspringt. Nun schließe die Moderatorin ihr Auto wieder ab.

Amira hat eine ziemlich schwierige Zeit hinter sich – die öffentlich ausgeschlachtete Trennung von Olli habe ihr so einiges abverlangt. "Wenn man nichts dazu sagt, wenn man gerne Dinge, die eigentlich privat gehören, privat halten würde, und Leute von einer Seite vielleicht sehr viel erfahren, [...] dann bilden die sich natürlich anhand dieser Erzählungen eine Meinung, ohne auch nur irgendwie in Erwägung zu ziehen, dass das vielleicht alles nicht so abgelaufen sein könnte", äußerte sie sich in der Sendung "Kölner Treff" – über ihren Ex selbst wolle sie kein schlechtes Wort verlieren.

Getty Images Amira Pocher, Moderatorin

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

