Wieder auf Wolke sieben: Iris Klein kuschelt mit ihrem Neuen

Iris Klein (56) ist wieder glücklich! Vor wenigen Tagen gab die Mutter von Daniela Katzenberger (37) zu, dass sie wieder verliebt sei. Wer der mysteriöse neue Mann an ihrer Seite ist, behielt sie bislang für sich. Jetzt zeigt Iris aber zum ersten Mal einen kleinen Ausschnitt von ihrem Neuen! In ihrer Instagram-Story teilt die Influencerin eine niedliche Sequenz, in der sie in den Armen eines Unbekannten liegt und liebevoll die Hand von ihm hält. In der oberen Ecke können ihre Fans schon einen kurzen Blick auf das Gesicht ihres neuen Lovers werfen.

Ende März öffnete sich Iris zum ersten Mal gegenüber ihren Fans und teilte ihr Liebesglück. Auf Nachfrage eines Followers gab sie zu, wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben. Dieses Mal hat die TV-Bekanntheit allerdings die Handbremse angezogen: "Wir lassen uns aber Zeit. Man lernt ja aus seinen Fehlern", witzelte Iris. Erst im Februar war ihre vorherige Beziehung in die Brüche gegangen.

Einige Monate war nämlich Mr. T. an der Seite der Mallorca-Auswanderin gewesen, nachdem Iris zuvor eine schwere Trennung von ihrem Ex-Mann Peter Klein (56) durchmachen musste. Aber auch Mr. T. war nicht der Richtige für sie gewesen: "Wir waren am Anfang beide sehr glücklich... aber wir haben unterschiedliche Ansichten vom gemeinsamen Leben und es hat einfach nicht gepasst. Man kann ein falsches Puzzleteil nicht mit Gewalt reindrängen", erklärte Iris zu diesem Zeitpunkt.

Anzeige Anzeige

Stephen Smith / SIPA USA Iris Klein bei der New Yorker Fashion Week im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Iris Kleins neues Liebesglück? Hach, wie süß! Ich finde, das geht zu schnell... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de