Bereut Michelle Monballijn "Prominent getrennt"-Teilnahme?

Michelle Monballijn und Mike Cees nehmen zusammen an Prominent getrennt teil. Schon in der ersten Folge wird deutlich, was der ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmer von seiner Noch-Ehefrau hält: Er verliert kein gutes Wort über sie und bereut sogar, die Schauspielerin geheiratet zu haben! Im Promiflash-Interview spricht Michelle darüber, wie sie heute zu ihrer und Mikes Teilnahme an dem TV-Format steht. "In der ersten Folge ist er sehr weit weg von einer Reflexion, die ursprünglich der Grund war, warum ich überhaupt mit ihm in solch ein Format gegangen bin. Eigentlich dachte ich, dass wir unsere Probleme im Vorfeld Face to Face geklärt hatten."

Mit diesem Verhalten habe die Blondine überhaupt nicht gerechnet. In der Vergangenheit habe Mike Einsicht gezeigt. "Es gab schon Momente – deswegen haben wir ja auch die Paartherapie gemacht – bei der ich eine Reflektion von Mike durchaus erkannt habe und der Meinung war, dass wir auf einem guten Weg sind. Deshalb war ich umso erschrockener und auch enttäuscht über seine Statements in Folge eins", gibt Michelle im Gespräch mit Promiflash zu.

Das Verhalten ihres Ex habe sie sehr verletzt: "Da war ich sehr vor den Kopf gestoßen und Mike war für mich schon wieder eine ganz andere Person." Michelle vermutet dahinter auch eine Strategie. "Mir kommt es so vor, dass Mike auch meine negativen Seiten erzählen will, um nicht immer als der Buhmann dargestellt zu werden", ärgert sich die 45-Jährige gegenüber Promiflash.

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees bei "Prominent getrennt"

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn, 2022

