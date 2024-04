Cameron Diaz und Benji stärken ihre Ehe mit Paartherapie!

Cameron Diaz (51) weiß, was sie will. Seit einigen Jahren hat sich die Schauspielerin aus dem Blitzlicht zurückgezogen. "Cameron hat Hollywood verlassen, um sich auf ihre mentale Gesundheit zu konzentrieren, und sie ist seit Jahren ein großer Anhänger der Therapie", weiß ein Insider laut OK!. Auch mit ihrem Partner Benji Madden (45), dem sie 2015 das Jawort gegeben hatte, überlässt sie ihr Glück nur ungern dem Zufall. Die Lösung: Paartherapie! "Sie hat ihren Freunden erzählt, dass sie zusammen hingehen und dass es die Kommunikation reibungslos am Laufen hält und Probleme löst, bevor sie ernst werden", erklärt die Quelle.

Dass sie ihr Leben nun weitestgehend abseits von Hollywood bestreitet, scheint die Ex von Justin Timberlake (43) nicht im Geringsten zu bereuen. Cameron soll froh sein, dass sie ins friedliche Montecito in Kalifornien gezogen ist, wo sie das Beste aus beiden Welten haben kann. Sie sei ein großer Fan der Natur und der malerischen Stadt. Andererseits genieße sie es auch, sich gelegentlich mit ihrem Mann schick zu machen und auszugehen – und im Zweifelsfall ist Los Angeles nicht weit entfernt.

Von den ruhigen Nächten wird Cameron in nächster Zeit wohl nur träumen können – die "Bad Teacher"-Darstellerin hat vor kurzem still und heimlich Familienzuwachs bekommen! "Wir sind gesegnet und freuen uns, die Geburt unseres Sohnes Cardinal Madden bekannt zu geben", verkündete sie Ende März ganz überraschend auf Instagram. Cameron und Benji haben bereits einen weiteren Sprössling, ihre Tochter Raddix, die im Dezember 2019 zur Welt kam.

MEGA Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden im Juli 2022

MEGA Schauspielerin Cameron Diaz und ihr Mann Benji Madden

