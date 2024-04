"Falscher Mensch": Sandra Sicora schießt gegen Max Bornmann

Sandra Sicora (31) und Max Bornmann sind sich spätestens seit ihrer Teilnahme an Are You The One – Reality Stars in Love nicht mehr grün. Dort bandelten die beiden miteinander an, doch nach der Show krachte es so richtig. Bei Prominent getrennt treffen sie nun wieder aufeinander. Auch hier ist der Streit vorprogrammiert. Im Interview mit Promiflash schießt Sandra heftig gegen ihren Ex-Flirt: "Max ist ein falscher Mensch! Er ist unehrlich und erzählt Lügen." In der TV-Show wolle sie ihn konfrontieren: "Zum Glück war er nie mein Ex-Freund, aber ich muss trotzdem ein paar Dinge mit ihm klären."

Der Streit mit Max ist jedoch nicht die einzige Auseinandersetzung, mit der die Ex on the Beach-Bekanntheit bei "Prominent getrennt" zu kämpfen hat. Mit Kim Virginia Hartung (28) kommt es direkt bei der Begrüßung zum ersten Knall. Sandra will der Dschungelcamperin nämlich nicht die Hand geben. "Die ist halt ein bisschen psycho unterwegs", kommentiert Kim die Situation im Nachhinein. Sandra habe nicht einmal "die Mindestrespektebene" erfüllt.

Auch bei ihrem Ex Tommy Pedroni kamen bei Sandra Gefühle hoch. "Das ist alles nur gekommen, weil du eine andere gevögelt hast. Ist das okay gewesen, was du gemacht hast? Dass, wenn man sich getrennt hat, sofort zu einer anderen geht?", warf die 31-Jährige ihrem Verflossenen vor. "In dem Moment hattest du mir so wehgetan, das war mir egal. Ich sage es dir ehrlich", konterte der Franzose.

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora, Influencerin

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora

