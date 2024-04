Gefühlschaos: "Prominent getrennt"-Sandra weint wegen Tommy!

Die Ex-Partner Sandra Sicora (31) und Tommy Pedroni nehmen gemeinsam an der Show Prominent getrennt teil. Gleich zu Beginn der Sendung scheinen alte Erinnerungen hochzukommen. Als ihr Verflossener seine Ex darauf anspricht, warum sie sich damals ihm gegenüber schlecht verhalten habe, entgegnet diese: "Das ist alles nur gekommen, weil du eine andere gevögelt hast. Ist das okay gewesen, was du gemacht hast? Dass, wenn man sich getrennt hat, sofort zu einer anderen geht?" Daraufhin behauptet Tommy: "In dem Moment hattest du mir so wehgetan, das war mir egal. Ich sage es dir ehrlich." Diese Worte berühren Sandra merklich und es kullern einige Tränen.

Mit dem emotionalen Gefühlsausbruch der Kölnerin rechnete Tommy nicht. "Wieso weinst du jetzt?", fragt er verwundert, bekommt jedoch keine Antwort, da die Ex on the Beach-Bekanntheit schluchzend den Raum verlässt. "Ich hätte alles für ihn getan, damit wir so werden wie vorher, aber er hat es ja nicht zugelassen!", sinniert sie unter Tränen vor der Kamera.

Bereits vor ihrer Teilnahme an dem Format wusste die 31-Jährige, dass es einige unausgesprochene Dinge zwischen dem einstigen Paar gibt, die sie klären wolle. "Es gab halt einfach nicht den Punkt, dass man das zusammen verarbeiten konnte. Ich weiß nicht, wie sein Stand der Dinge ist, das werde ich ja jetzt erfahren", plauderte Sandra in ihrer Instagram-Story aus. Zu besagtem Zeitpunkt war die Temptation Island V.I.P.-Teilnehmerin noch voller Zuversicht und freute sich darüber, auf ihren früheren Partner zu treffen. Die Reality-TV-Bekanntheit merkte an: "Ich freue mich, dass ich die Chance bekomme, noch einmal mit ihm zu sprechen, das Ganze zu verarbeiten und ich denke oder ich habe das Gefühl, dass es gut werden wird."

Instagram / sandra.sicora Tommy Pedroni und Sandra Sicora, Reality-TV-Stars

