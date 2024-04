Mehr Geld: Hat Agentur Rebel Wilson vom Abnehmen abgehalten?

Rebel Wilson (44) spielte jahrelang die Rolle der witzigen, aber übergewichtigen Freundin. Wie sie jetzt offenbart, war das weder Zufall noch ihre freie Entscheidung! "Ich konnte nicht viel abnehmen, weil das in den Verträgen für diese Filme stand", erzählt sie jetzt laut Mail Online über ihre Zeit am Set von Pitch Perfect. Für ihre Rolle der Fat Amy durfte sie nicht mehr als 4,5 Kilogramm abnehmen – die Schauspielerin habe gesünder werden wollen, musste jedoch warten, bis die Trilogie abgedreht war. Selbst dann stellten sich ihr viele in den Weg: "Die Agentur mochte mich dick, weil sie für jeden Film, in dem ich das dicke, lustige Mädchen spielte, Hunderttausende von Dollar an Provisionen bekam."

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Rebel dazu äußert, wie ihr Körper in Hollywood aufgenommen wurde. In einem Interview mit The Times sprach der "Bridesmaids"-Star jüngst über seine unangenehmen Erfahrungen am Set mit Sacha Baron Cohen (52). Sie habe sich während des Drehs nicht respektiert gefühlt, da ihr Gewicht ständig im Fokus gestanden habe. "Es ist eine Sache, wenn jemand, der dick ist, seinen Körper für eine Komödie ausnutzt, aber es ist eine andere, wenn jemand anderes dich erniedrigt", erklärte sie. Die Australierin unterstellt, dass ihre Kostüme bewusst so gewählt wurden, um Merkmale wie Cellulite hervorzuheben.

Für Rebel liegen diese Erlebnisse mittlerweile in der Vergangenheit. Ab 2020 wagte sie den Start in ein gesünderes Leben, fokussierte sich mehr auf ihre Ernährung und Sport. Mit Erfolg – die Pfunde purzelten nur so. Doch dass die Beziehung zu ihrem Körper keine Einbahnstraße ist, weiß sie ebenso. Mit dem Stress rund um die Veröffentlichung ihrer Memoiren nahm die Comedienne wieder zehn Kilo zu. "Ich hatte das Gefühl, dass ich einen Schutz brauche, also habe ich mehr Desserts gegessen und eine Art Barrikade errichtet", gesteht sie gegenüber People.

Rebel Wilson während der Australien-Premiere von "Pitch Perfect 3"

Rebel Wilson, Oktober 2022

