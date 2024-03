"Frustessen": Rebel Wilson hat wieder zehn Kilo zugenommen

Rebel Wilson (44) hat nach ihrem großen Abnehmerfolg wieder ein paar Kilogramm zugenommen. Die australische Schauspielerin berichtet im Interview mit People jetzt offen und ehrlich, wie sich ihr Gewicht in den vergangenen Monaten verändert hat. "Man kennt das, wenn man sich in seiner Beziehung wohlfühlt und einfach sagt: 'Scheiß drauf', erklärt sie und fügt hinzu: "Ich habe kein Personal Training gemacht. Ich habe gegessen, was ich wollte. Ich habe am Set etwas Junk Food gegessen [...]. So habe ich in den vergangenen sechs Monaten bei diesem verrückten Zeitplan zehn Kilo zugenommen."

Im vergangenen Jahr arbeitete Rebel nicht nur an ihren Memoiren, führte bei dem Film "The Deb" Regie und genoss das Leben mit ihrer Verlobten Ramona Agruma – die Komikerin hatte auch mit ihrer kleinen Tochter Royce alle Hände voll zu tun. Besonders durch den Stress, der mit der Veröffentlichung ihrer Memoiren einherging, habe sich ihr Essverhalten in Richtung "Frustessen" verändert. "Ich hatte das Gefühl, dass ich einen Schutz brauche, also habe ich mehr Desserts gegessen und eine Art Barrikade errichtet", erklärt sie.

Im Jahr 2020 hat Rebel immer wieder mit ihren großen Fitnesserfolgen für Schlagzeilen gesorgt – dieses Jahr nannte sie sogar ihr persönliches "Jahr der Gesundheit"! Zu diesem Zeitpunkt nahm sie durch hartes Training, Diäten und Co. sage und schreibe 35 Kilogramm ab. Neben einem Personal Trainer setzte sie aber auch auf anderweitige Bewegung. "Ich wollte euch wissen lassen, dass der größte Teil meiner Übungen aus Spaziergängen bestand", betonte sie damals auf Instagram. Das habe ihren Stoffwechsel angeregt.

Getty Images Rebel Wilson im Mai 2023

Getty Images Rebel Wilson bei den Oscars 2020

