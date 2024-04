Prinz Harry und Herzogin Meghan plagen "schlaflose Nächte"

Das britische Königshaus ist derzeit in aller Munde. Prinzessin Kate (42), Sarah Ferguson (64) und König Charles III. (75) sind an Krebs erkrankt. Das lässt auch Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) nicht kalt. Royal-Experte Tom Quinn spricht mit Mirror darüber, wie es dem Paar geht. "Harry und Meghan haben schlaflose Nächte, wenn sie darüber nachdenken, was sie tun sollen, wenn Harry in diesem Jahr das Vereinigte Königreich besucht. Er wird etwas sagen müssen, womit er die schwierigen Zeiten seiner Familie anerkennt. Gleichzeitig möchte er nichts äußern, was an der Unterstützung für seine permanent geschädigte Frau zweifeln ließe", behauptet der Autor.

Eine Versöhnung wäre alles andere als leicht, obwohl der Bruder von Prinz William (41) offen dafür wäre. "Harry fände es schön, sich mit seinem Bruder, seiner Schwägerin und seinem Vater zu versöhnen", meint Tom. Nach Aussagen des Journalisten steht Meghan den britischen Royals weiterhin kritisch gegenüber. "Kate verlangt ziemlich sicher keine Entschuldigung, Meghan allerdings schon", führt er weiter aus.

Prinz William und Prinzessin Kate sollen bereits einen Schritt auf ihre Verwandtschaft in den USA zugegangen sein. "William und Kate haben vorgeschlagen, dass Meghan und Harry die Kinder mitbringen und dass die beiden Paare und ihre Familien versuchen, sich zu versöhnen", teilt Tom ebenfalls mit. Offizielle Informationen zu einem geplanten Treffen gibt es aber noch nicht. Der Royalkenner hat hierzu eine klare Meinung: "Meghan würde die Kinder auf keinen Fall nach Großbritannien bringen. [...] Der Vorschlag führt nirgendwohin", meint er.

Getty Images Meghan Markle und Prinz Harry, Ehepaar

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz Wiliam, Prinz Harry und Herzogin Meghan, 2022

Glaubt ihr, dass Prinz Harry und Herzogin Meghan die royale Familie besuchen werden?



