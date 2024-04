Fans besorgt: Warum zeigt Paris Hilton ihre Tochter nicht?

Warum zeigt Paris Hilton (43) ihre Tochter London nicht in der Öffentlichkeit? Diese Frage beschäftigt die Fans seit Monaten. Immer wieder häufen sich im Netz Kommentare, die nach dem kleinen Mädchen fragen. Nachdem das It-Girl ein Video auf TikTok veröffentlicht hatte, in dem sie mit ihrem Sohn Phoenix (1) spielt, brach eine ganze Welle an Kommentaren über sie herein, die allesamt wissen wollten, wann sie ihr Baby zeigen würde. "Wo ist London?", kommentierte beispielsweise ein Fan. "Phoenix ist einfach süß. Ich kann nicht warten, bis du dich sicher genug fühlst, um uns seine Schwester zu zeigen", schreibt ein anderer User.

Paris' Ehemann Carter Reum sind die vielen Kommentare unter den Posts seiner Frau nicht entgangen. Unter einem Instagram-Beitrag, der Paris und Phoenix an Ostern zeigt, antwortete der Autor einem Fan, der nach London fragte. "Ich bin noch nicht ganz bereit, sie mit der Welt zu teilen, aber sie ist bezaubernd und sieht genauso aus wie ihre Mama", schrieb der 43-Jährige. Außerdem kommentierte er das Foto mit: "Der süßeste, glücklichste Junge mit der besten Mama aller Zeiten."

Möglicherweise wollen Paris und Carter ihre kleine Tochter auch vor negativen Kommentaren schützen. In der Vergangenheit wurde ihr Sohn Phoenix mehrfach auf Social Media beleidigt. Einige User kritisierten die Größe des Kopfes des Jungen. Für Paris war das eine schmerzhafte Erfahrung. "Ich konnte nicht glauben, dass sie so gemein und bösartig zu einem kleinen, unschuldigen Baby sein können", erklärte sie im Interview mit People. "Ihr könnt über mich sagen, was ihr wollt, aber er ist mein kleiner Engel und wenn jemand jemals etwas sagt, das ihn oder seine Gefühle verletzt, werde ich immer da sein, um ihn zu beschützen", fuhr der TV-Star fort.

Anzeige Anzeige

Instagram / parishilton Paris Hilton, Carter Reum und ihr Sohn Phoenix, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Paris Hilton, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Paris ihre Tochter bald zeigen wird? Ja, das wird bestimmt nicht mehr lange dauern. Nein, ich glaube, dass sie ihre Tochter weiterhin anonym halten wird. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de