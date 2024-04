"Unglaublich dankbar": So schön war HealthyMandys Babyparty!

HealthyMandy befindet sich in den letzten Zügen ihrer Schwangerschaft – und zum finalen Trimester gehört natürlich auch eine Babyparty. Diese organisierten Mandys Freundinnen. Auf Instagram gibt die Influencerin nun niedliche Einblicke in die Feierlichkeiten. Die Party wurde unter dem Motto Stitch, dem Disney-Charakter aus dem Film "Lilo & Stitch" gestaltet. Passend zu der Figur gab es leckeren Kuchen und die Gäste konnten auf kleinen Leinwänden süße Bilder für das Baby der Bloggerin malen. "Was für eine wundervolle Überraschung!", schwärmt Mandy zu den Aufnahmen des Tages.

Mandy habe die Babyparty sehr genossen. Sie sei unglaublich dankbar für ihre Mädels, die alles auf die Beine gestellt haben. "Das Motto war einfach so passend, total witzig", erklärt sie total begeistert. Sie könne es noch weniger abwarten, bis sie ihren Sohn auf der Welt begrüßen darf. "Gestern habe ich für einen Moment mal wieder realisiert, dass es überhaupt nicht mehr lange dauern wird, bis wir den Kleinen im Arm halten werden", schreibt sie weiter.

Im Netz hält Mandy ihre Fans über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Dass es bis zur Geburt ihres Kindes gar nicht mehr lange dauert, ließ sie sich ihre Community ebenfalls wissen. "Die Wochen vergingen im ersten Moment nicht gerade schnell, doch jetzt sind es nur noch 60 Tage bis zur Geburt", berichtete die Blondine. Die Vorbereitungen für die Ankunft ihres Sohnes befinden sich in den letzten Zügen – so posierten Mandy und ihr Liebster FitnessOskar bereits für ein süßes Babybauchshooting. In all der schönen Zeit stellt die werdende Mama aber auch sicher stets an ihren verstorbenen Sohn Rio zu erinnern.

Instagram / healthy_mandy HealthyMandy und FitnessOskar im März 2023

Instagram / healthy_mandy FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem Sohn Rio

