Camila Cabello hat Schwierigkeiten mit langen Beziehungen

Ist Camila Cabello (27) etwa kein Beziehungsmensch? Die Musikerin war zwei Jahre lang mit Shawn Mendes (25) durchs Leben gegangen, bevor sie sich im November 2021 erstmals trennten. Danach fanden sie zwar wieder zueinander, doch auch beim zweiten Mal war ihre Liebe nicht von Dauer. Nun verrät Camila im Interview mit Star, dass es ihr schwerfällt, längerfristige Beziehungen zu führen. Stattdessen neige die "Havana"-Interpretin dazu, nach etwa anderthalb Jahren einen "wandernden Blick" zu bekommen. "Es ist auch schwer in meiner Branche, weil es so viele interessante Leute gibt", erklärt sie ehrlich.

Aber auch mit Dating hat der Popstar so seine Probleme. "Es fühlt sich definitiv schwer an, jetzt Leute zu treffen. Ich frage mich: 'Soll ich diese Dating-App-Sache machen?' Ich weiß es nicht, aber dann frage ich mich: Bin ich zu wählerisch?'", gesteht sie offen. Von One-Night-Stands halte das Ex-Fifth Harmony-Mitglied aber nichts: "Wenn ich dich nicht mag, wenn ich keine Schmetterlinge im Bauch habe, dann kann es für mich nicht nur eine physische Sache sein. Ich muss denken, dass du lustig bist, es muss eine persönliche Sache sein. Es kann nicht nur so sein wie: 'Ich will rummachen, also mache ich mit dir rum, um rumzumachen.'"

Erst kürzlich sprach die 27-Jährige im "Call Her Daddy"-Podcast über Liebes-Comebacks. "Ich glaube, es ist bekannt, dass ich ein Fan davon bin", witzelte Camila damals. Dann erklärte sie jedoch, dass sie es keineswegs bereut, sich und Shawn eine zweite Chance gegeben zu haben. Ganz im Gegenteil: Die Erfahrung sei für sie sogar "hilfreich" gewesen. Durch ihren zweiten Anlauf sei ihr bewusst geworden, dass es keine gemeinsame Zukunft für das Ex-Paar gebe: "Es war nicht einmal eine Entscheidung, man denkt sich einfach: 'Ja, das passt nicht wirklich.'"

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den American Music Awards 2019

