Familienfehde: Prinz Harry macht Prinz William "fassungslos"

Prinz William (41) und Prinz Harrys (39) brüderliche Fehde hält weiterhin an. Im Mai wird der Wahl-Amerikaner zurück in das Vereinigte Königreich reisen, um dort einem Gottesdienst für seine Invictus-Spiele beizuwohnen. Dass Harry auf der Reise auch seinen Bruder und seine kranke Schwägerin Prinzessin Kate (42) besuchen wird, sei jedoch eher unwahrscheinlich. Die Distanz zwischen den beiden soll dem Thronfolger emotional zusetzen. "William ist traurig und fassungslos darüber, wie schlimm die Dinge mit seinem Bruder geworden sind", erklärt Adelsexperte Tom Quinn laut Mirror und fügt hinzu: "Aber er ist eben auch pragmatisch und denkt, dass Harry immer Ärger machen wird."

Die Unterschiede im Lebensstil sollen zusätzlich einen Keil zwischen die Brüder treiben. "Für Harry ist es noch schwieriger, weil er im Gegensatz zu seinem Bruder keinen Job hat", stellt der Autor fest. Durch seinen Ausstieg aus dem Königshaus muss der Rotschopf nun ganz für sich allein kämpfen. "Harry hat Herzogin Meghan (42), aber er hat sehr wenig zu tun in den Staaten und macht sich Sorgen, was er wohl machen würde, falls ihre Beziehung jemals aus den Fugen geraten sollte", berichtet Tom. William könne diese Leere niemals nachvollziehen, da er König sein wird und somit seinen festen Platz in der Monarchie hat.

Ob Meghan Harry auf seiner Reise nach Großbritannien begleiten wird, ist aktuell noch nicht bekannt. Berichten zufolge ist aber auch das eher unwahrscheinlich. "Meghan würde die Kinder auf keinen Fall nach Großbritannien bringen", erklärte Tom jüngst Mirror. Die ehemalige Schauspielerin sei noch immer gekränkt aufgrund der Vorgeschichte mit den Royals und habe kein Interesse an einer Versöhnung.

