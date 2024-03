Schwere Zeit: Prinzessin Kates Kinder wissen von Diagnose

Prinzessin Kate (42) ist an Krebs erkrankt. Die Diagnose wurde Prinz Williams (41) Frau im Januar nach einer Operation am Bauch gestellt. Die vergangenen Monate habe sie diesen Schicksalsschlag erst mal verarbeiten müssen. Zudem wollte sich Kate auch bewusst die Zeit nehmen, um ihre Kinder einzuweihen. In ihrer Instagram-Videobotschaft erklärt sie dazu: "Es brauchte Zeit, George (10), Charlotte (8) und Louis (5) alles zu erklären, sodass sie es verstehen und ihnen versichert ist, dass ich in Ordnung kommen werde." In dem ganzen Prozess sei besonders ihr Gatte eine große Hilfe. "William an meiner Seite zu haben, gibt mir viel Kraft", gab Prinz Harrys (39) Schwägerin weiter preis.

Die Art des Krebses gab Kate nicht bekannt. Doch sie machte deutlich, dass die ersten Monate des neuen Jahres extrem nervenaufreibend gewesen sein: "Das war natürlich ein großer Schock. William und ich haben alles getan, was wir können, um das unserer jungen Familie zuliebe im Privaten zu verarbeiten und zu bewältigen. Wie Sie sich vorstellen können, braucht so etwas Zeit." Doch sie befinde sich bei ihren Ärzten in den besten Händen und sprach zudem auch anderen Krebspatienten Mut zu.

Zuletzt hieß es, dass der britische Königspalast sich darauf vorbereite, Kate wieder in die Öffentlichkeit zurückzubringen. Doch die 42-Jährige erklärte zu ihrer Erkrankung, dass sie momentan behandelt werde. "Meine Ärzte empfahlen mir eine vorbeugsame Chemotherapie", schilderte Kate auf Social Media. Demnach ist fraglich, ob sie im April sich wieder ihren Pflichten widmen kann. Dazu deutete sie an: "Für jetzt muss ich mich darauf fokussieren, vollständig zu genesen."

Getty Images Prinzessin Kate mit Prinz William, Februar 2023

Getty Images Prinzessin Kate im März 2023

