Selten: Michael Douglas besucht Broadway-Premiere mit Sohn

Michael Douglas (78) hat eine besondere Begleitung! Der Schauspieler ist stolzer Papa von drei Kindern. Mit seiner ersten Frau Diandra Luker bekam er 1978 seinen ältesten Sohn Cameron (44). Aus seiner zweiten Ehe mit Catherine Zeta-Jones (53) gingen zwei weitere Kinder hervor: Sein Sohn Dylan (22) und seine Tochter Carys (20). Allerdings zeigt der 78-Jährige sich nur selten in der Öffentlichkeit mit seinen Kids. Jetzt besucht Michael zusammen mit Dylan eine Premiere.

Am Montag besuchten Michael und Dylan gemeinsam einen roten Teppich in New York. Dort feierte das Musical "Good Night, Oscar" seine Premiere und das Duo nutzte die Veranstaltung wohl für einen Vater-Sohn-Ausflug. Der Hollywoodstar erschien dabei in einem schlichten dunklen Anzug, während sein Sohn ein graues Jackett mit einem gestreiften Hemd kombinierte. Beim Posieren für die Fotografen legte der "Ant-Man"-Darsteller seinem Spross in einer fast schon stolzen Geste den Arm um die Schultern.

Zuletzt hatte Dylan zusammen mit Michael und Catherine die Premiere des Films "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" besucht. Im Gespräch mit Entertainment Tonight konnte der 22-Jährige nur von seinen Eltern schwärmen: "Ich meine, offensichtlich sind sie großartige Schauspieler – beide Oscar-Preisträger, – aber sie sind auch großartige Eltern. Und das ist eine Seite, die nicht jeder zu sehen bekommt, aber ich bekomme sie jeden Tag zu sehen."

Michael Douglas, Schauspieler

Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas im Februar 2023

Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas und ihr Sohn Dylan Michael Douglas, Februar 2023

