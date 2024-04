Vier Kids: Schwangere Hilary Duff schwärmt von ihrem Matthew

Hilary Duff (36) befindet sich aktuell mitten in der Schwangerschaft. Dass sich die Schauspielerin dafür entschieden hatte, ihr viertes Kind auf die Welt zu bringen, findet sie ziemlich "wild", wie sie ihren Fans in einem neuen Instagram-Beitrag verrät. "Vier Kinder sind eine wirklich wilde Wahl", schreibt der "Lizzie McGuire"-Star. Umso dankbarer ist Hilary, ihren Partner Matthew Koma an ihrer Seite zu wissen: "Und während du mit den Kindern nach vier Nächten mit Shows und Late Nights über den Bauernmarkt tobst, damit ich etwas schlafen kann und 'Mama, Mama, Mama, Mama, Mama, Maaaama' nicht höre, weiß ich, dass das nur deinetwegen funktioniert", schwärmt die Familienmutter über ihren Liebsten.

Zu ihren rührenden Worten über Matthew teilt die Serien-Bekanntheit ein paar Schnappschüsse mit ihm. Auf einem Bild schmiegt sich Hilary auf den Schoß ihres Mannes, der sich behutsam über sie beugt und ihr einen zärtlichen Kuss auf die Lippen gibt. Auf einem anderen Bild sieht man das Paar verspielt miteinander lachen, während der Sänger den Babybauch seiner Herzensdame streichelt. Vom Nachwuchs der beiden ist auf den Bildern nichts zu sehen – Hilary und Matthew haben die Zeit des Fotoshootings als werdende Vierfach-Eltern ganz für sich allein.

Weiteren Nachwuchs scheinen die beiden wohl nicht zu planen, wie aus dem vergangenen Post des Musikers zu verstehen ist: In seiner Instagram-Story teilte Matthew ein Foto von sich nach einem operativen Eingriff – der Vasektomie. "Es ist wirklich gar nicht so schlimm. Auf jeden Fall besser als ein Besuch beim Zahnarzt!", erklärte er scherzhaft, nachdem alles überstanden war. Und scheinbar ging es ihm trotz der Umstände sogar richtig gut. Begeistert erzählte er: "Ich habe noch nie in meinem Leben Drogen genommen oder getrunken. Nach dem Schlafmittel verstehe ich den Reiz. [...] Ich habe so gut geschlafen wie seit Jahren nicht mehr!

Instagram / matthewkoma Matthew Koma, Sänger

Instagram / hilaryduff Hilary Duff mit Matthew Koma und ihren Kids

