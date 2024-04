Alle Infos zu Drake Bells Missbrauchsfall am Nickelodeon-Set

Drake Bell (37) packt in der Dokuserie "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" erstmals über seine schrecklichen Erfahrungen am Nickelodeon-Set aus – der "Drake & Josh"-Star wurde im Jugendalter sexuell missbraucht. Der Täter: sein Sprechtrainer Brian Peck. Rund zwei Jahrzehnte nach den Vorfällen schildert der Schauspieler die Geschehnisse und erklärt, wie es ihm heute geht. Alle Infos über Drakes Offenbarung erfahrt ihr im Promiflash-Video.

