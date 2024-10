Drake Bell geht es nach "Quiet on Set"-Dokumentation besser

Drake Bell (38), bekannt durch die Nickelodeon-Serie "Drake & Josh", hat eine emotional bewegte Zeit hinter sich: Vor sechs Monaten hat er in der Doku-Serie "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" öffentlich gemacht, dass er als Jugendlicher Opfer sexuellen Missbrauchs geworden ist. Drake berichtete, dass er seit der Veröffentlichung seiner Geschichte von einer Welle der Unterstützung überwältigt wurde. Gegenüber E! News zeigte er sich erleichtert und auch erstaunt über die Reaktionen: "Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt." Dennoch gehe es ihm besser, seit er öffentlich über seine schreckliche Erfahrung gesprochen habe. "Wenn man so etwas jahrelang für sich behält, ist das wie Folter. [...] Ich wusste nicht, wie die Leute [auf die Dokumentation] reagieren würden, aber es gab eine Menge Unterstützung und es war schön", zeigte sich der Schauspieler erleichtert.

Drake sprach in dem Interview auch über sein Verhältnis zu Josh Peck (37), der in der Show "Drake & Josh" seinen Bruder spielte. "Wir sind echte Brüder", schwärmte der Teenie-Star und ergänzte: "Er war immer eine unglaubliche Unterstützung und die Sache ist die, dass er meine Geschichte schon immer kannte, also hat sich eigentlich nichts geändert. Es war einfach so, dass er zu mir kam und sagte: 'Ich bin für dich da'."

In der Dokumentation packte Drake über den Missbrauch durch Brian Peck aus, den er am Set der "The Amanda Show" kennengelernt hat. Da die beiden sich gut verstanden, übernachtete der damals 15-Jährige des Öfteren im Haus des Sprechcoaches. "Ich schlief auf der Couch, auf der ich wie immer schlief und wachte durch ihn auf... Ich öffnete meine Augen und wachte auf und er... griff mich sexuell an", schilderte Drake sich in "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV". Dies sei aber nicht das einzige Mal gewesen, dass es zu einem Übergriff kam: "Es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und ich war einfach gefangen. Ich hatte keinen Ausweg mehr. Die Misshandlungen waren sehr umfangreich und wurden ziemlich brutal."

Getty Images Drake Bell und Josh Peck bei den Kids Choice Awards 2006

Getty Images Drake Bell, Schauspieler