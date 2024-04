"Aufmerksame Geste": Prinzessin Kate dankt Fan mit Brief!

Nachdem die Krebsdiagnose von Prinzessin Kate (42) an die Öffentlichkeit gelangt war, prasselten etliche Genesungswünsche und Grußkarten ihrer ein. Wie unzählige andere Briten schrieb ihr eine Frau eine Karte, in der sie aufrichtige Worte für die Gattin von Prinz William (41) fand. Wochen später dann die große Überraschung für die Absenderin: Es kam ein Brief zurück, wie ein Bild, das The Sun vorliegt, zeigt. Auf dem hochwertigen Papier des Kensington Palace ist zu lesen: "Vielen Dank für Ihre freundlichen Glückwünsche an Ihre Königliche Hoheit, die Prinzessin von Wales. Ihre aufmerksame Geste wissen wir sehr zu schätzen."

Die Royal-Liebhaberin gesteht auf X, sie könne seit Erhalt der Nachricht nicht mehr aufhören zu lächeln. Auch freut sie sich auf der Social-Media-Plattform: "Heute habe ich diesen wunderschönen Brief erhalten und ich kann wirklich sagen, dass ich ihn mein ganzes Leben lang in Ehren halten werde." Sie und ihr Mann seien überwältigt von der "wunderschönen" Karte, schreibt sie. Zudem erntet sie dort für ihre persönlichen Genesungswünsche an Kate ordentlich Zuspruch: "Wow, das ist so eine schöne Antwort. Du hast so ein gutes Herz. Dass du ihr eine Karte geschickt hast, hat ihr sicher viel bedeutet." Ein anderer tippt: "Das ist wirklich etwas, das man zu schätzen weiß." Diesen Tag wird die Empfängerin des Briefes wahrscheinlich nie wieder vergessen.

Sowohl Kate als auch ihr Schwiegervater König Charles (75) leiden an Krebs. Die Royal-Expertin Jennie Bond offenbarte gegenüber Bella, dass sich die beiden wohl über die Zeit immer mehr angenähert haben und sich in der aktuellen Situation gegenseitig eine Schulter zum Anlehnen bieten. "Er hat sie schon bevor beide krank wurden, sehr bewundert, aber Schicksalsschläge haben immer den Effekt, dass sie die Menschen enger zusammenschweißen", erklärte Jennie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate (r.) mit einem Fan in Soho

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und König Charles in London, 2012

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Kates persönliche Nachricht? Richtig schön! Damit hat sie dem Fan eine Erinnerung fürs Leben geschaffen. Na ja, man merkt ja, dass die Karte nicht von Kate direkt kommt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de