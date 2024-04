Deswegen riskiert Lily Allen alles, um trocken zu bleiben!

Im Podcast "Miss Me?" verrät die Sängerin Lily Allen (38), dass sie seit fünf Jahren keinen Alkohol mehr konsumiert. Sie ist motiviert, nüchtern zu bleiben, da sie so viel Gutes in ihrem Leben hat. Vor allem die Gewissheit, dass sie "alles verlieren" könne, wenn sie mit dem Trinken wieder anfinge, bewahrt sie davor, rückfällig zu werden. "Mein Leben war noch nie so gut wie jetzt. Ich habe ein schönes Haus, meine Kinder sind glücklich, [...] und ich bin mit ihnen verbunden", erzählt sie und fügt hinzu: "Ich habe eine gute Beziehung zu meinem Mann, ich habe Geld, ich habe kreative Möglichkeiten."

Bereits in einem früheren Interview mit Glamour ließ Lily ihre Erfahrungen mit Drogen Revue passieren und offenbarte, dass die Nüchternheit jeden Aspekt ihres Lebens verändert hat. "Ich weiß nicht einmal, ob ich noch leben würde, wenn ich ehrlich bin, wäre ich nicht nüchtern geworden", gestand die 38-Jährige und ergänzte: "Ich glaube nicht, dass ich noch mit meinem Mann verheiratet wäre. Ich glaube nicht, dass es meinen Kindern so gut gehen würde, wie es ihnen jetzt geht."

Die "Not Fair"-Interpretin erzählte außerdem, dass sie "nie wirklich ein Verlangen danach" hatte, wieder zur Flasche zu greifen. Der Trick sei, sich kontinuierlich abzulenken. Des Weiteren vermisse sie weder die Kater nach einer durchzechten Nacht noch die Sorge, im Alkoholrausch jemanden beleidigt zu haben. Seitdem sie ein nüchternes Leben führt, hat sie ihre Emotionen besser unter Kontrolle und konnte ihr Verhalten überdenken und verbessern.

Getty Images Lily Allen, Sängerin

