"Ich könnte auch tot sein": Lily Allen über ihre Abstinenz

Sie hat den Weg aus der Sucht geschafft! Sängerin Lily Allen (37) hat seit vier Jahren weder Alkohol noch Drogen angerührt. Seit sie trocken ist, hat sich ihr Leben extrem verändert. Die "Smile"-Sängerin hat nicht nur wieder geheiratet, sie hat auch einen neuen Karriereweg für sich entdeckt: Schauspielerin. Zu ihrer Rolle in "Dreamland" hat sie wegen ihrer eigenen Lebensgeschichte schnell Verbindung aufbauen können. Lily ist sich aber bewusst, dass ihr Leben auch ganz anders hätte verlaufen können!

In einem Interview mit Glamour UK beschreibt die Mutter von zwei Kindern, wie sich ihr Leben veränderte, seit sie dem Alkohol und den Drogen abgeschworen hat: "Die Abstinenz hat mein Leben immens verändert! [...] Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch am Leben wäre, wenn ich nicht nüchtern geworden wäre." Dieser Fakt stehe in ihrem Dankbarkeitstagebuch immer ganz oben, wenn sie es abends ausfüllt.

Das Tagebuch helfe Lily auch dabei, sich auf die positiven Dinge in ihrem Leben zu fokussieren: "Ich versuche es mir anzugewöhnen, jeden Abend eine Liste zu machen. Gerade mit Social Media kann man schnell in seinen negativen Gedanken stecken bleiben." Die Listen seien ein Hilfsmittel, alles Negative des Tages auszublenden und sich auf die Menschen und Sachen zu konzentrieren, die wichtig sind.

Instagram / CcaFtxwseOS David Harbour und Lily Allen, April 2022

Getty Images Lily Allen bei der Premiere von "Stranger Things"

Instagram / lilyallen Lily Allen mit ihren Töchtern beim Glastonbury Festival, 2022

