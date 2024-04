Fame Fighting Challenger: Leon Legat wagt sich in den Ring!

Der nächste Kandidat ist bestätigt! Im November geht das Boxevent Fame Fighting in die zweite Runde. Dafür können sich einige Stars einen Platz bei Fame Fighting Challenger sichern. Wie das Format via Instagram verkündet, ist der Bruder von Nico Legat (26) auch mit dabei. "Leon Legat aus Wermelskirchen, bekannt aus 'Mein Mann kann', kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach", heißt es in dem Posting. Der Fitnessfan wird in der Kategorie Cruiserweight antreten.

Leons Vater Thorsten Legat (55) ist begeistert von seiner Box-Teilnahme. "Zeig' dein Herz, Leon. Egal, wie es aussieht. Mama und Papa stehen hinter dir. Ehre, Stolz und Respekt", schreibt der Ex-Fußballer in seiner Instagram-Story und fügt hinzu: "Zeig, wo du herkommst." Gegen wen der 24-Jährige bei Fame Fighting Challenger antreten wird, ist noch nicht bekannt. Mrs.Marlisa – die Ex-Freundin seines Bruders Nico – hat da aber schon eine Vermutung. "Ich vermute mal, er wird gegen seinen eigenen Bruder boxen", kommentiert sie unter dem Verkündungs-Post.

Neben Leon sind schon einige weitere Teilnehmer bekannt. So werden Lena Schiwiora (27) und die aus Love Island bekannte Evi Maria (29) in den Ring steigen. Außerdem sind Bocc Özsu und Jakub Merlan-Jarecki (28) mit von der Partie. Letzterer hatte bereits im vergangenen Jahr sein Box-Können im Kampf gegen Paco Herb bewiesen. Er war damals als Sieger nach Hause gegangen.

Instagram / leonlegatofficial Leon Legat mit seinem Vater Thorsten, März 2023

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, TV-Bekanntheit

