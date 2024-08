Kein Kontakt: Thorsten Legat vermisst seinen Sohn Leon sehr

Im Allstars-Dschungelcamp kullern bei Thorsten Legat (55) schon wieder die Tränen. Dieses Mal geht dem Ex-Fußballer das Thema Familie so nahe. Thorsten und seine Frau haben neben Realitystar Nico Legat (26) auch noch den jüngeren Sohn Leon – doch das Nesthäkchen möchte aktuell auf eigenen Beinen stehen. "Leon ist planlos, weil er eigentlich ein sturer Kopf ist und denkt, er könnte es uns so zeigen", erzählt der besorgte Papa kopfschüttelnd und fügt hinzu: "Der will von uns nichts wissen." Seit zwei Monaten sei der Kontakt ganz abgebrochen. Der Rest der Familie sei deshalb von Schuldgefühlen geplagt. Im Dschungeltelefon platzen die Emotionen plötzlich aus Thorsten heraus. "Du fehlst uns!", spricht er direkt zu Leon und wischt sich dabei die Tränen aus den Augen.

Auch mit Sohn Nico hat Thorsten nicht immer das beste Verhältnis. "Nico ist irgendwie gestört", findet er, gibt jedoch zu, dass sich die Dinge verändert hätten. Auf seinen älteren Sohn und dessen Entwicklung in den letzten Wochen und Monaten sei der einstige Profisportler dennoch sehr stolz. Thorsten lobt: "Der ist gar nicht wiederzuerkennen, der ist gereift." Derzeit wohne die Temptation Island-Bekanntheit auch wieder mit ihm und seiner Frau Alexandra unter einem Dach.

In diesem Jahr krachte es zwischen Thorsten und Nico schon ordentlich. Mit dem Verhalten seines Sohnes bei Prominent getrennt war der ehemalige FC-Schalke-Spieler gar nicht einverstanden – daraus machte er in den sozialen Medien keinen Hehl und distanzierte sich lautstark von den Handlungen seines Sprösslings. Der gekränkte Nico ging daraufhin ebenfalls auf Abstand mit seiner Familie. "Meinem Vater fehlen der Mumm und die Einsicht, dass er sich bei mir entschuldigen müsste", schoss er im Interview mit Bild gegen Thorsten. Nach einigen Wochen Zoff konnte das Vater-Sohn-Duo sich jedoch wieder vertragen.

RTL Thorsten Legat im Allstars-Dschungelcamp

Instagram / thorsten_legat_official Nico Legat, Leon Legat, Alexandra Legat und Thorsten Legat

