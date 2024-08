Nach Dschungelbeichte: Wie steht es um Thorstens Sohn Leon?

Im Allstars-Dschungelcamp offenbarte Thorsten Legat (55): Er und sein Sohn Leon Legat haben seit über zwei Monaten keinen Kontakt mehr gehabt. Promiflash wollte es noch genauer wissen und hakte bei der Dschungellegende nach: Wie steht es aktuell um die Vater-Sohn-Beziehung? Im Interview gibt der einstige Profikicker zu verstehen, dass sein jüngster Sohn wohl momentan "herumzieht" und die Welt erkundet – Kontakt zu seinen Eltern sucht er dabei offenbar nicht. "Sich tagelang, wochenlang, monatelang nicht zu melden, das gehört sich nicht", schimpft Thorsten. Der zweifache Vater betont, dass ihm vor allem eines wichtig ist: Anstand und Vernunft.

Was macht das mit einem liebenden Vater, wenn die eigenen Kinder kein Interesse an regelmäßigem Kontakt haben? "Wenn du Kinder hast, willst du nur das Beste für sie. Man muss sie auch ziehen lassen. Aber in unserem Herzen werden sie immer Kinder bleiben, egal, wie alt sie sind. Sie bleiben unsere Kinder, weil wir sie lieben", gibt Thorsten gegenüber Promiflash zu verstehen. Thorsten hat noch einen zweiten Sohn: Nico Legat (26) wurde im Reality-TV durch seine Teilnahme bei Temptation Island bekannt. Der Promispross leistete sich während der Dreharbeiten einen groben Schnitzer und betrog seine damalige Partnerin Sarah Liebich vor laufender Kamera.

Vor wenigen Tagen zeigte sich Thorsten im Allstars-Dschungel ganz emotional. "Leon ist planlos, weil er eigentlich ein sturer Kopf ist und denkt, er könnte es uns so zeigen", erzählte der 55-Jährige im Dschungeltelefon. Währenddessen kullerten dem sonst so toughen Muskelprotz einige Tränen die Wange hinunter. "Der will von uns nichts wissen", offenbarte er. Er ergriff seine Chance und richtete das Wort direkt an seinen Sohn Leon und ließ ihn mit Nachdruck wissen: "Du fehlst uns!"

Instagram / thorsten_legat_official Leon Legat und Nico Legat im Dezember 2022

Instagram / thorsten_legat_official Leon Legat und Thorsten Legat im Dezember 2019

