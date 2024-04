Weil Nico kneift: Deshalb boxt Leon Legat bei Fame Fighting!

Bald ist es so weit: Für Fame Fighting Challenger steigen wieder diverse Promis in den Boxring. Einer der bereits bestätigten Teilnehmer ist Leon Legat, der Sohn des ehemaligen Fußballprofis Thorsten Legat (55). Eigentlich hätte sein großer Bruder Nico Legat (26) an seiner Stelle antreten sollen – doch der kneift. Papa Thorsten hat diesbezüglich gemischte Gefühle, wie er Bild gegenüber verrät: "Als Vater habe ich dazu zwei unterschiedliche Meinungen. Zum einen ist es bedauerlich, was Nico angeht. Wenn man eine große Fresse hat, sollte man zu seinem Wort stehen." Doch der Realitystar ist dafür umso stolzer auf seinen Jüngsten: "Dass sein jüngerer Bruder einspringt, das imponiert mir am meisten, weil er Herz zeigt."

Für den jüngsten Legat-Spross ist die Teilnahme an dem Event der erste öffentliche Solo-Auftritt und damit so etwas wie sein Debüt. "Für mich ist das mein erstes eigenes Event, bei dem ich im Vordergrund stehe", erklärt Leon im Interview. Angst vor der großen Herausforderung soll er nicht haben. Ganz im Gegenteil: Der 24-Jährige malt sich für den bevorstehenden Kampf gute Chancen aus: "Ich habe zwei Jahre lang im Bundesligabereich Fußball in der Jugend gespielt. Ich weiß, wie es ist, unter Druck zu stehen."

Fame Fighting Challenger findet am 24. Mai in Mönchengladbach statt. Es ist die Vorrunde des eigentlichen Hauptevents im November: Newcomer und Influencer können sich durch ihren Sieg einen Platz in der Hauptrunde sichern. Erst vor wenigen Tagen wurde die Teilnahme des 24-Jährigen in der Kategorie Cruiserweight offiziell bekannt gegeben. Gegen wen er seine Boxkünste unter Beweis stellen wird, ist bisher unbekannt.

Instagram / leonlegatofficial Leon Legat mit seinem Vater Thorsten, März 2023

Instagram / leonlegatofficial Leon Legat, Fitness-Influencer

