Hochzeits-DJ? Das ist das skurrile Hobby von König Charles

König Charles (75) ist ein Mann mit vielen Interessen – besonders schlägt sein Herz jedoch für die klassische Musik. "Ich liebe es, interessante Musikstücke für bestimmte Anlässe zu organisieren, insbesondere für Hochzeiten, wenn die Leute es wünschen", erklärte der Monarch in einem Interview mit dem Radiosender Classic FM. Zu wissen, dass seine Empfehlungen einigen Menschen eine Freude bereiten, zaubere ihm stets ein Lächeln auf die Lippen. Auch bei der Hochzeit von Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) hat der Vater des Bräutigams ausgeholfen: "Ich weiß, dass mein ältester Sohn sehr verständnisvoll war und sich sehr darüber gefreut hat, dass ich ihm ein paar Stücke für seine Hochzeit vorgeschlagen habe."

Seine Leidenschaft für klassische Musikstücke hat er wohl von seiner Großmutter, der Queen Mum (✝101), geerbt. "Meine Großmutter hat viel Musik gespielt und so habe ich immer etwas gehört", erinnerte er sich. Doch ein bestimmter Tag hat sich in sein Gedächtnis eingebrannt. "Es muss 1956 gewesen sein, als ich den Auftritt des Bolschoi-Balletts sah", erzählte Charles und freute sich: "Es war ihr erster Besuch im Vereinigten Königreich und ich werde dieses unglaubliche Ereignis nie vergessen. Ich war davon völlig inspiriert."

Das Oberhaupt der Königsfamilie hat jedoch nicht nur eine Passion für die Musik. Generell ist er künstlerisch begabt und malt leidenschaftlich gerne mit Aquarell-Farbe. Vor zwei Jahren gab es in einer Londoner Galerie sogar eine Ausstellung mit den Werken von Charles – rund 80 Exponate wurden präsentiert. "Das Malen transportiert mich in eine andere Dimension", soll er laut Daily Mail in einem Beitrag zu der Sammlung gesagt haben.

