"Nicht gut": "Let's Dance"-Stars verärgert der Partnertausch

Bei Let's Dance müssen die verbleibenden Promis Woche um Woche ihr tänzerisches Talent unter Beweis stellen. Nachdem sich die Paare inzwischen zu echten Dreamteams entwickelt haben, erwartet sie in Show sechs jedoch der Dämpfer schlechthin. So heißt es für sie: Partnertausch – zum Ärger vieler. "Ich habe damit gar nicht gerechnet und ich finde es nicht gut, ich bin da ganz ehrlich!", sagt beispielsweise Detlef Soost (53) im Interview mit RTL kurz nach der Show. Statt sich für die kommende Live-Aufzeichnung mit einer neuen Partnerin zu präsentieren, will der gebürtige Berliner seine Ekaterina Leonova (36) am liebsten gar nicht mehr hergeben.

"Es ist halt ein Unterschied, ob du jemanden schon sechs Wochen kennst und zwar im Grunde täglich – oder eben nur von der Skylounge", erklärt der einstige Popstars-Juror weiter im Gespräch. Und auch sein "Let's Dance"-Mitstreiter Tony Bauer (28) zeigt sich wenig angetan von der neuen Regel, die seit der vergangenen Staffel für viel Unmut bei den Promi-Profi-Paaren sorgt. "Nicht gut, ich will nicht. [...] Wir mögen uns ja – es ist jetzt schon wie Familie", meint der Comedian sichtlich betrübt gegenüber dem Sender und fügt hinzu: "Und jetzt kennt sie mich seit fünf Wochen. Sie weiß ja genau, wann sie was zu mir sagen muss." Jedoch blickt er dem, was nun bevorsteht, auch positiv entgegen – und hat dabei vor allem einen Anspruch an sich selbst. "Ein Champion nimmt es, wie es kommt. Ich will nur weiterkommen, damit ich wieder mit ihr tanzen kann", meint er zu seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan.

Schon vor wenigen Tagen gab der Sender die neuen Paarungen der kommenden Show bekannt. Während Tony mit Marta Arndt (34) tanzt, wird Sophia Thiel (29) gemeinsam mit Valentin Lusin (37) und Biyon Kattilathu (39) mit Malika Dzumaev (33) über das TV-Parkett wirbeln. Choreograf Detlef wird an der Seite von "Let's Dance"-Urgestein Kathrin Menzinger (35) performen, wohingegen seine eigentliche Partnerin Ekat in dieser Woche Mark Keller (58) das Tanzen lehren wird. Des Weiteren werden Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Garbuzov (36) sowie Lulu Lewe und Alexandru Ionel (29) gemeinsam das Tanzbein schwingen. Bleiben noch Gabriel Kelly (22) mit Anastasia und Jana Wosnitza (30), die in Show sechs zusammen mit Massimo Sinató (43) ihr Können abermals unter Beweis stellen muss.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ekaterina Leonova und Detlef D! Soost bei "Let's Dance" 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Anastasia Stan und Tony Bauer bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr den Unmut der "Let's Dance"-Kandidaten verstehen? Ja, aber natürlich doch! Ich finde den Partnertausch auch blöd... Nee, ich finde das Ganze etwas übertrieben und freue mich auf den Partnertausch. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de