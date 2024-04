Nicht Mama? Das war das erste Wort von Rihannas Sohn RZA

Rihanna (36) und ASAP Rocky (35) sind stolze Eltern. Vor knapp zwei Jahren hatte Sohnemann RZA das Licht der Welt erblickt. Vor einigen Monaten wurde der Promi-Spross zum großen Bruder. Riot Rose macht das Familienglück seiner Eltern perfekt. Die Musikerin geht in ihrer Rolle als Mama total auf. Gegenüber Interview Magazine verrät sie, das RZAs erstes Wort "Hey" war. "Ich habe die ganze Zeit versucht, seine Aufmerksamkeit zu bekommen und habe immer gesagt: 'Hey, hey, hey'. Und eines Tages sagte er es in der gleichen Melodie zu mir zurück und ich sang es weiter und er machte es immer wieder nach", erinnert sie sich.

Offenbar scheint Rihanna noch nicht mit ihrer Familienplanung abgeschlossen zu haben. Mit E! News plauderte die "Diamonds"-Interpretin über einen ihrer unerfüllten Wünsche. Auf die Frage: "Gibt es etwas, das du bis jetzt nicht tun konntest?" scherzte Rihanna: "Eine Tochter zeugen!" Offenbar wünscht sich die 36-Jährige unbedingt ein Mädchen in ihrer Rasselbande.

Für weiteren Nachwuchs zu sorgen, scheint der "Love On The Brain"-Interpretin nicht schwerzufallen. In einem Interview mit Page Six schwärmte sie von ihrem Partner: "Ich liebe ihn anders als Vater. Das ist großartig, es macht mich an." Die Elternschaft bringe wieder frischen Wind in die Beziehung: "Er ist eine Führungspersönlichkeit, ein großartiger, geduldiger Liebhaber. Und unsere Kinder sind besessen von ihm."

Getty Images Rihanna, Sängerin

Getty Images Rihanna und ASAP Rocky

