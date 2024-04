Vier neue Männer: “Make Love, Fake Love”-Boys sind genervt!

In der aktuellen Folge von Make Love, Fake Love erwartet die bisherigen sechs Hotties eine Überraschung, die für ziemlich schlechte Stimmung sorgt. Antonia Hemmer (24) taucht nämlich mit vier neuen Männern auf, die den Konkurrenzkampf in der Villa ankurbeln: Laurence, Stefan, Joni und Michael. Vor allem Marcel steht die Eifersucht ins Gesicht geschrieben und er wettert gegen die Nachzügler: "Es sind vier Leute gekommen und davon gehen auch wieder vier. Der erste Eindruck interessiert mich nicht. Die gehen sowieso." Im Gespräch mit Antonia gibt er außerdem zu: "Das ist zu penetrant. Ich kann mit dieser Situation nicht umgehen!"

Auch den Neuen fällt die Feindseligkeit der Boys sofort auf. "Die kamen rein mit einer Energie. Wir haben gleich gemerkt, die sind auf einem ganz anderen Level, wie sie mit Antonia interagiert haben", behauptet einer der Jungs. Xander ist ebenfalls nicht sonderlich begeistert von den Neuankömmlingen. Er gibt sich jedoch siegessicher und lässt sich nicht einschüchtern. Im Gespräch mit Antonia lacht der Blondschopf: "Ich glaube nicht, dass ich da jemanden als Konkurrenz sehen muss!" Seine selbstbewusste Art kommt vor allem bei der Beauty ziemlich gut an. "Das gefällt mir richtig, dass der hier den Ton angibt", schwärmt die Bauer sucht Frau-Bekanntheit.

Dass Xander ihr Favorit sei, gab die 24-Jährige bereits zu Beginn der Staffel preis. Was sie bisher jedoch nicht weiß: Der Sonnyboy ist eigentlich mit Lisa liiert, die allmählich ein eher mulmiges Gefühl hat, was ihren Partner betrifft. "Ich empfinde Fremdscham und erkenne ihn nicht wieder. Er ist dort einfach wie ein anderer Mensch", verriet die Brünette in einem Interview mit Bild. Ihr Liebster und sie sollen vor der Teilnahme an dem Format nämlich einige Regeln aufgestellt haben, die er offenbar überschreite.

Instagram / xander_stephinger Xander Stephinger, "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2024

RTL Lisa, Freundin von "Make Love, Fake Love"-Xander

Was sagt ihr zu Marcels Reaktion auf die Neuankömmlinge? Übertrieben! Er hätte sich besser benehmen sollen. Verständlich. Ich wäre auch total genervt. Ergebnis anzeigen



