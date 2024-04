So süß gratuliert Jamie Oliver Tochter Daisy zum Geburtstag!

Jamie Oliver (48) macht seiner zweitältesten Tochter Daisy Boo Pamela Oliver besonders herzliche Glückwünsche zum Geburtstag. Auf seinem Instagram-Account teilt der Fernsehkoch ein paar Schnappschüsse der jungen Frau und betont mit einigen liebevollen Zeilen, wie stolz er auf sie sei. "Alles Gute zum Geburtstag, liebe Daisy Oliver! Heute bist du 21! Whoop, whoop. Ich freue mich so für dich. Wie die Zeit vorbeigerauscht ist", wünscht die TV-Bekanntheit und fügt schwärmerisch hinzu: "Du bist eine erstaunlich freundliche, nachdenkliche und immer wieder überraschend lustige junge Dame und machst mich jeden einzelnen Tag stolz. Ich liebe dich so sehr, dass es eigentlich wehtut!"

Auf den Fotos ist unter anderem das Geburtstagskind zu sehen, das mit seinen Eltern kuschelt oder ein Herz mit seinen Händen formt. Auch eine alte Aufnahme des 48-Jährigen mit Daisy, die noch ein Kind ist und einen Kuss von ihrem Vater bekommt, teilt der Brite auf der Social-Media-Plattform. Außerdem zeigt eines der Bilder die 21-Jährige in einem Kittel, denn sie absolviert laut Mirror eine Ausbildung zur Krankenschwester. "Du bist vermutlich so erwachsen, dass du bald deine Führerscheinprüfung bestehst. Ich wünsche dir den besten Tag deines Lebens. In Liebe, dein Papa!", merkt Jamie zudem an.

Neben Daisy hat der Gastronom mit seiner Ehefrau Jools noch vier weitere Kinder, die allesamt ziemlich klangvolle Namen haben: Poppy Honey Rosie Oliver, Petal Blossom Rainbow Oliver, Buddy Bear Maurice Oliver und River Rocket Blue Dallas. Vor einigen Jahren verriet Jamies Liebste übrigens, dass sie sich ein weiteres Kind wünsche. Damals schien der fünffache Papa offenbar nicht sehr begeistert von dieser Idee zu sein – im vergangenen Monat äußerte sich der Kochbuchautor jedoch gegenüber The Sun etwas anders: "Im Ernst, wir würden uns über ein sechstes Kind freuen, wenn es passieren würde. [...] Aber wir sind so zufrieden mit der Familie, die wir bereits haben. Ich bin so glücklich. Erschöpft, aber glücklich."

Anzeige Anzeige

Instagram / jamieoliver Jamie Oliver mit seiner Frau Jools und Tochter Daisy

Anzeige Anzeige

Instagram / joolsoliver Jamie und Juliette Oliver mit ihren fünf Kindern, 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu Jamies Geburtstagsgrüßen an seine Tochter Daisy? Rührend! Darüber freut sich das Geburtstagskind bestimmt. Na ja. Mir ist das Ganze zu kitschig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de