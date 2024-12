Jamie Oliver hat damals seine Banksy-Gemälde weggeworfen

Jamie Oliver (49) hat gestanden, in den 90er-Jahren Werke des bekannten Streetart-Künstlers Banksy "losgeworden" zu sein. Der TV-Koch verriet, dass er einige der Gemälde geschenkt bekam, als diese noch längst nicht die heutigen Millionenwerte hatten. "Ich wurde auf Banksy-Ausstellungen eingeladen und bekam Werke mit Elefanten und Nashörnern geschenkt. Damals dachte ich nur: 'Was soll das?'", erzählte Jamie laut Mirror während eines Auftritts an der Oper in Sydney. Die Kunstwerke seien nicht nach seinem Geschmack gewesen, also habe er sie kurzerhand aussortiert, noch bevor sie immense Popularität erlangten.

Heute zählen die Werke des geheimnisvollen Künstlers, dessen wahre Identität nach wie vor unbekannt ist, zu den gefragtesten Kunstobjekten weltweit. Preise für Originale beginnen bei Hunderttausenden Euro, während Drucke schon mindestens 40.000 Euro kosten. Das berühmteste Beispiel für Banksys Erfolg ist das Gemälde "Love is in the Bin", das 2021 für mehr als 21 Millionen Euro versteigert wurde. Stars wie Brad Pitt (61), Angelina Jolie (49) oder Supermodel Kate Moss (50) zählen zu den stolzen Besitzern von Banksy-Werken und haben in der Vergangenheit hohe Summen dafür investiert. Dass Jamie die geschenkten Werke aussortierte, bevor sie Kultstatus erreichten, wirkt im Rückblick fast wie ein eigener kleiner Banksy-Streich.

Abseits des Kunstmarkts gab Jamie auch einen Einblick in sein turbulentes Familienleben. Der fünffache Vater erklärte, dass er ohne seine Frau Jools Oliver nicht alles bewältigen könnte. "Die Olivers sind total chaotisch, ein bisschen wie die Addams Family", scherzte er in seinem Talk und ergänzte, dass seine Kinder seine größte Inspiration sind. Das Aufstehen früh am Morgen falle ihm leicht, weil sie ihm im Alltag so viel Energie geben. Banksy hin oder her – das wahre Meisterwerk für den Koch bleibt seine Familie.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt

Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren fünf Kindern im Jahr 2022

