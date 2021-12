Wächst die Familie von Jamie Oliver (46) bald erneut? Der berühmte Koch und seine Frau Jools wurden in den vergangenen Jahren mehrfach mit Nachwuchs gesegnet. Insgesamt bekamen die beiden fünf Kinder – doch genau so viele Schwangerschaften der Autorin endeten auch mit einer Fehlgeburt. Trotzdem ist die Familie noch nicht komplett: Bekommen Jamie und Jools bald etwa Baby Nummer sechs?

Im Interview mit dem Radiosender Radio X plauderte der Gourmet nun über dieses Thema. Wie Jamie erklärte, habe er im Bezug auf Jools Babywunsch kein Mitspracherecht – so sehr wolle das ehemalige Model wieder Mutter werden. "Sie ist so mütterlich und hat so viel Liebe zu geben!", schwärmte er und ergänzte: "Ich habe keine Wahl!"

Doch wegen ihrer Erfahrungen mit Fehlgeburten denkt Jools dieses Mal über eine künstliche Befruchtung nach. Gegenüber Life & Soul schilderte die 47-Jährige: "Es scheint auch die richtige Option für mein Alter zu sein!" Jools versicherte aber auch, ihren Partner nicht zu einem weiteren Kind drängen zu wollen.

Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren Kindern im August 2018

Getty Images Jools und Jamie Oliver bei den Pioneer British Academy Television Awards 2006

Getty Images Jools Oliver, Model

