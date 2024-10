Diese Stars gaben ihren Sprösslingen ungewöhnliche Namen

Besondere Namen sind in Hollywood an der Tagesordnung. Doch manche Stars haben eine wirklich ungewöhnliche Wahl getroffen. Kourtney Kardashian (45) hat bereits drei Sprösslinge mit ihrem Ex Scott Disick (41), bevor sie im November 2023 mit ihrem Ehemann Travis Barker (48) Baby Rocky Thirteen bekam. Die Namen ihrer älteren Kids dürften vielen bereits bekannt sein – weniger geläufig sind jedoch die Zweitnamen, die die The Kardashians-Bekanntheit wählte. Ihr ältester Sohn Mason (14) trägt den Zweitnamen Dash, was übersetzt so viel wie "Bindestrich" heißt. Für Töchterchen Penelope (12) entschied sich Kourtney für den Namen Scotland – vielleicht eine Hommage an die schottischen Wurzeln der Familie. 2014 stieß dann Reign Aston (9) zur wilden Bande dazu.

Blake Lively (37) und Ryan Reynolds (48) sorgten bereits 2014 für Aufsehen, als sie ihrer Tochter den typischen Männernamen James gaben. Als Anfang 2023 dann ihr vierter Nachwuchs zur Welt kam, waren die Fans also gespannt, welchen Namen der erste Sohn der Hollywoodstars tragen würde. Jedoch mussten sie sich lange gedulden: Erst im Juli dieses Jahres plauderte der Deadpool-Darsteller aus, sein Sohn hieße Olin. Im Netz sorgte die Namenswahl allerdings für Spott und Häme. Mariah Carey (55) wünschte sich für ihre 2011 geborenen Zwillinge Namen, die wie ihr eigener mit dem Buchstaben M beginnen. Kurzum nannte die Sängerin einen Sprössling Monroe (13), nach Marilyn Monroe (✝36), und den anderen Moroccan (13) – angeblich nach dem marokkanisch eingerichteten obersten Stockwerk ihrer Penthouse-Wohnung in Manhattan.

Auch Jamie Oliver (49) ist Fan von ungewöhnlichen Namenskombinationen. Zudem ist er Vater von fünf Kids – daher gab es für den britischen TV-Koch schon jede Menge Gelegenheiten, sich kreativ auszuleben. Seine Nachfahren hören auf die Namen Poppy Honey Rosie, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow, Buddy Bear Maurice und River Rocket Blue Dallas.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian mit ihrem Sohn Mason Disick

Getty Images Ryan Reynolds mit Tochter James, seinem Baby und Ehefrau Blake Lively

Getty Images Mariah Carey mit ihren Zwillingen Moroccan und Monroe

Instagram / joolsoliver Jamie und Jools Oliver mit ihren Kindern im August 2018