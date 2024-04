Für Willi: Annemie Herren ist bei "Kampf der Realitystars"

Annemie Herren möchte in die Fußstapfen ihres Bruders Willi Herren (✝45) treten. Der Sänger hatte 2020 an der ersten Staffel der TV-Show teilgenommen und starb rund ein Jahr später. Nun mischt auch die Kölnerin mit. Im Bild-Interview gibt sie zu, dass diese Erfahrung etwas ganz Besonderes gewesen sei: "Als ich vor Ort ankam, habe ich geweint, weil ich mich gefragt habe, ob das das Bett ist, in dem Willi gelegen hat. Es ist schwer zu erklären, was ich in diesen Momenten gefühlt habe. Es war sehr emotional."

Den Tod ihres Bruders habe Annemie noch nicht verarbeitet, wie sie dem Blatt verrät: "Es kommt mir so vor, als wenn Willi erst gestern gestorben wäre. Das ist ganz schlimm. Ich denke jeden Tag an Willi und muss weinen." Die Geschwister hätten eine starke Bindung zueinander gehabt. "Er ist nicht nur mein Bruder gewesen, sondern mein Kind. Ich habe ihn großgezogen, nachdem unsere Mutter gestorben ist. Plötzlich war er einfach weg", erinnert sich die 60-Jährige.

Annemie sei mit einer gesunden Portion Respekt an das Format herangegangen: "Meine größte Angst war: Wie reagieren die anderen Teilnehmer auf mich? Mich kennt doch gar keiner. Ich kenne die aus dem Fernsehen, aber die mich ja nicht. Ich wusste nicht, was passiert."

Getty Images Willi Herren, Reality-TV-Star

Instagram / annemieherren Annemie Herren

