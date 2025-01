Gerüchte um Ehekrise: Spannungen bei König Felipe & Letizia

Bereits seit einiger Zeit kursieren Gerüchte um ein mögliches Ehe-Aus von König Felipe (56) und Königin Letizia (52). Aktuelle Aufnahmen des spanischen Königspaares bekräftigen den Verdacht. Beim traditionellen Militärempfang am 6. Januar in Madrid sieht man in einem Video, wie der König vorläuft, während seine Gattin ihm mit gewaltigem Abstand folgt. Das Verhältnis zwischen den Royals wirkt kalt und angespannt. Gerüchten zufolge sind die beiden nicht mehr zusammen. Will das königliche Paar die Fassade für die Öffentlichkeit aufrechterhalten?

Ihre Tochter Prinzessin Leonor (19) hingegen scheint die Spannungen zwischen ihren Eltern nicht zu bemerken. Jedenfalls lässt sich die älteste Tochter von Felipe und Letizia nichts anmerken. Die spanische Thronfolgerin hat wohl den Fokus auf sich selbst gelegt. Im Moment absolviert die Schwester von Prinzessin Sofía (17) ihre Militärausbildung. Für die Thronfolgerin ist der Militärdienst ein Muss. Als zukünftige Königin wird sie automatisch auch Oberbefehlshaberin der Streitkräfte werden.

Auf anderen Bildern zeigen sich die Royals recht harmonisch. Auf der Weihnachtskarte vom vergangenen Jahr posiert die Familie glücklich vor einer schicken Kulisse. Hinter der Kamera soll es aber wohl immer heftiger kriseln. Felipe und Letizia sind seit 2004 verheiratet. Die ehemalige Journalistin soll zudem kein gutes Verhältnis zu ihren Schwiegereltern pflegen. Felipes Vater König Juan Carlos (87) ist ebenfalls nicht besonders gut auf seine Schwiegertochter zu sprechen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Spanische Königsfamilie, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images König Felipe und Königin Letizia, spanisches Königspaar

Anzeige Anzeige