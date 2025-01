Ohne seine Töchter: So feiert König Felipe 57. Geburtstag

Der spanische König Felipe (57) feiert heute seinen 57. Geburtstag. Den besonderen Tag verbringt er bei einer Reihe offizieller Termine im Madrider Zarzuela-Palast, darunter Treffen mit Mitgliedern des Staatsrats und Vertretern der Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Doch die Feierlichkeiten verlaufen auch dieses Jahr ohne seine beiden Töchter: Prinzessin Leonor (19) ist derzeit als Kadettin auf einem Schulungsschiff im Atlantik unterwegs, während Prinzessin Sofía (17) ihr Studium an einem Internat in Wales fortsetzt.

Als Felipe mit allen Mitgliedern ein Gruppenfoto in den Palastgärten machen möchte, erklärt er den Journalisten, dass er noch nicht mit seinen Töchtern sprechen konnte, da es sehr früh war. Als er gefragt wird, wie er sich mit 57 Jahren fühle, antwortet er lachend: "Das kann ich noch nicht sagen", berichtet efe. Auch seine Frau, Königin Letizia (52), widmet den Vormittag einem offiziellen Anlass und trifft sich mit der Spanischen Krebsgesellschaft. Am Abend haben weder Felipe noch Letizia weitere Termine, und der Palast hielt sich bisher mit Informationen über private Geburtstagspläne bedeckt.

Verschiedene spanische Städte und Institutionen kündigten an, die Gebäude und Brunnen in Rot zu beleuchten, um den König zu ehren. Diese Geste wurde von der Vereinigung Concordia Real Española ins Leben gerufen und soll die wichtige Rolle hervorheben, die Felipe VI in Spaniens politischem und gesellschaftlichem Leben spielt. Der König selbst ist für seine pflichtbewusste Art bekannt. Privat gilt er jedoch als bodenständig, besonders in der Rolle als Vater seiner beiden Töchter. Prinzessin Leonor, die sich aktuell auf einen zukünftigen Platz auf dem spanischen Thron vorbereitet, schwärmte erst kürzlich in einem Interview: "Mein Vater hat mich immer dazu inspiriert, neugierig und engagiert zu sein."

Getty Images König Felipe im Oktober 2022 in Frankfurt

Getty Images König Felipe und Königin Letizia von Spanien, Prinzessin Leonor und Prinzessin Sofia, 2022

