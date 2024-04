Pikantes Geständnis: Oliver Hudson war vor Hochzeit untreu

Oliver Hudson (47) geht bereits seit 2004 mit Erinn Bartlett durchs Leben. Rund zwei Jahre später gaben sich die Turteltauben das Jawort. In seinem Podcast "Sibling Rivalry" macht der Schauspieler nun ein privates Geständnis: Vor ihrer Hochzeit hat der "Scream Queens"-Star seine Frau betrogen. "Als ich mich verlobt habe, ist etwas passiert und ich bin in eine Spirale geraten", erinnert sich der Bruder von Kate Hudson (44) und fügt hinzu: "Ich war untreu, ich habe sie betrogen. Es war verrückt."

Dabei sei der "Rules of Engagement"-Darsteller zwar nie erwischt worden, sein schlechtes Gewissen habe ihn aber dennoch geplagt. "Ich habe ihr davon erzählt, weil ich nicht damit leben konnte, mit dieser Last auf den Schultern zu heiraten und Kinder zu haben", gesteht er ehrlich. Damals entschied er sich dazu, Erinns Vertrauen zurückzugewinnen, weil sie "eine erstaunliche Frau ist". Seine Mutter Goldie Hawn (78) habe ihm sehr geholfen, wie er in dem Interview außerdem betont: "Meine Mutter hat dabei auch eine große Rolle gespielt, denn es geht darum, das Ganze und die Gesamtheit der Beziehung zu betrachten."

Ihre Krise konnten die Turteltauben aber schließlich überwinden: Sie gingen zur Paartherapie und "arbeiteten einfach daran." Inzwischen haben sie sogar drei gemeinsame Kinder: die Söhne Wilder und Bodhi sowie Töchterchen Rio. Seinen Betrug bereue Oliver mittlerweile nicht mehr, wie er in dem Podcast weiterhin erklärt: "Ehrlich gesagt, wenn das nicht passiert wäre, wüsste ich nicht, was für ein Mensch ich wäre. Bereue ich es also? Ich meine nein. Ich denke nicht. Ich bereue es, Schmerzen verursacht zu haben. Ich möchte niemandem Schmerzen zufügen." Seine Entscheidungen habe er hinter sich lassen können.

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Hudson, Schauspieler, mit seiner Frau Erinn Bartlett

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver Hudson, Schauspieler, mit seiner Frau Erinn Bartlett

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Oliver so offen über den Betrug spricht? Es ist super, dass er so offen damit umgeht! Na ja, ich finde, das hätte er lieber für sich behalten sollen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de