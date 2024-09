Oliver Hudson postet zu seinem 48. Geburtstag ein Nacktfoto

Oliver Hudson (48) hat anlässlich seines 48. Geburtstags auf Instagram für Aufsehen gesorgt. Am vergangenen Samstag teilte der Schauspieler ein freizügiges Foto von sich selbst, auf dem er auf zwei großen Felsen in einer Wüstenlandschaft posiert – nur mit schwarzen Sneakers und schwarz-weißen Socken bekleidet. In der Bildunterschrift scherzte Oliver: "Es ist mein Geburtstag!!! Bitte schickt eure Grüße und Geld." Zu den Gratulanten gehörten auch Promis wie Twilight-Star Taylor Lautner (32), der kommentierte: "Das ist wirklich ein Geschenk für uns alle. Danke." Schauspielerin Jessica Alba (43) kommentierte lediglich ein Freudentränen-Emoji.

Seine Schwester Kate Hudson (45) ließ es sich nicht nehmen, dem Geburtstagskind einen Beitrag auf Instagram zu widmen. Die "Fremd Fischen"-Darstellerin veröffentlichte eine niedliche Fotoreihe, die einen Einblick in Ollis Geburtstagsfeier gewährte. Besonders die erste Aufnahme sticht dabei ins Auge: Der US-Amerikaner grinst gemeinsam mit seinen drei Kindern glücklich in die Kamera. "Hier zu sehen… Mein Bruder an seinem Geburtstag mit seinen wunderschönen Kindern", schrieb die Schauspielerin zu der Reihe von Fotos und ergänzte: "Oliver in seinem Element als bester Vater. Ich liebe es immer, unseren Ollie zu feiern."

Kate scheint ebenso wie ihr Bruder kein Problem mit pikanten Aufnahmen im Netz zu haben: Ende August veröffentlichte sie einige Schnappschüsse mit ihrem Verlobten Danny Fujikawa (38) auf Instagram – der Musiker ist auf dem Schnappschuss gerade dabei, seine Hose und Unterhose anzuziehen. "Was in Vegas passiert, landet auf Instagram? Kurzer und lustiger Roadtrip-Zwischenstopp", kommentierte die 45-Jährige den Post humorvoll.

