Oliver Hudson (44) beunruhigt seine Fans! Normalerweise postet der "Nashville"-Darsteller und Bruder von Schauspielerin Kate Hudson (41) immer wieder Einblicke in seinen Familienalltag. Dabei teilt er gerne mal ulkige Videos, in denen er schief singt oder süße Aufnahmen von seinen drei Kindern. Die Fans lieben den US-Amerikaner für seine Authentizität und seinen Humor. Doch Olivers letzter Post sorgt jetzt für Aufregung: Der Schauspieler scheint aktuell im Krankenhaus zu liegen!

Auf Instagram postete der 44-Jährige nun ein Selfie aus dem Krankenhausbett. Darin liegt Oliver mit einem Mund-Nasen-Schutz im Bett, während ein Arzt einen Ultraschall an ihm durchführt. Viele Fans zeigten sich in den Kommentaren besorgt. "Bitte sag uns, dass es dir gut geht", schrieb eine Abonnentin unter dem Foto. "Bist du in Ordnung, Kumpel?", fragte ein anderer Follower. Außerdem fiel aufmerksamen Usern auf, dass es sich bei dem Ultraschallbild des Podcast-Moderators offenbar um einen Scan der Halsschlagader handelte.

Einige Insta-Nutzer zweifelten jedoch am Ernst der Lage, da Oliver den Post mit dem ironischen Kommentar "Wahlnacht" versehen hatte. Damit spielte der Scream Queens-Schauspieler auf die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten an, die am 3. November stattfand. "Ollie, das ist aber keine Wahlmaschine!", scherzte einer seiner knapp 900.000 Instagram-Abonnenten.

Mike Coppola/Getty Images Oliver Hudson, US-amerikanischer Schauspieler

Instagram / theoliverhudson Oliver Hudson auf Instagram

Instagram / theoliverhudson Oliver Hudson, 2020

