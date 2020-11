Den Fans fällt ein Stein vom Herzen! Vergangenen Mittwoch schockierte der Schauspieler Oliver Hudson (44) seine Follower in den sozialen Medien: Ein besorgniserregendes Foto des Familienvaters in einem Krankenhausbett sorgte für Aufsehen bei seiner Community. Nachdem im Netz schon über mögliche Herzprobleme des 44-Jährigen spekuliert wurde, meldete sich der Erkrankte nun selbst zu Wort. Oliver gibt mit einem Gesundheitsupdate Entwarnung!

In einem Instagram-Video sprach der Bruder von Schauspielerin Kate Hudson (41) nun die aktuellen Gerüchte an. Sein Foto habe für reichlich Gemunkel im Web und bei der Presse gesorgt, weswegen er die Situation nun aufklären wolle. "Mittlerweile mutmaßen Magazine sogar darüber, wie lange ich noch zu leben hätte. So schlimm ist es nicht! Ich habe einen Ultraschall an meiner Halsschlagader bekommen, weil ich einen extrem hohen Cholesterinwert habe. Es war nur ein Check-up!", versicherte Oliver. Nichtsdestotrotz bedankte er sich bei all denjenigen, die Interesse an seinem Gesundheitszustand gezeigt hatten.

Das Aufklärungsstatement des Podcast-Moderators sorgte für Erleichterung in den Kommentaren. "Gott sei Dank, ich war so besorgt!", schrieb ein Nutzer. "Ich bin so glücklich, dass es dir gut geht und dass du auf dich Acht gibst", kommentierte ein anderer. Ein Großteil seiner Abonnenten schien jedoch von dem Statement nicht allzu überrascht zu sein. "Wir waren nicht alle besorgt. Ich dachte, du hast eine Laser-Gesichtsbehandlung bekommen", scherzte ein User und bekam dafür auch einige Likes.

