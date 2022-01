Oliver Hudson (45) weiß, wie man polarisiert! Vor allem mit seinen oftmals nackten Auftritten in den sozialen Medien ist ihm die Aufmerksamkeit seiner Follower sicher. Auch in seiner Jugend hatte es der Schauspieler faustdick hinter den Ohren. Bereits im Alter von 16 Jahren wurde der Sohn von Goldie Hawn (76) und Stiefsohn von Kurt Russell (70) verhaftet. Jetzt erzählte er, wie locker sein Stiefvater Kurt auf seine Festnahme reagiert hat.

"Wir hatten Paintballwaffen und haben dumme Sachen gemacht, wie Kinder sie nun einmal tun," erzählte der Schauspieler in der Talkshow Live with Kelly and Ryan. Nachdem die Polizei ihn festgenommen hatte, mussten sie Olivers Vater anrufen: Kurt war "nicht glücklich darüber", seinen Sprössling auf dem Polizeirevier abholen zu müssen. Doch wer glaubt, Kurt habe dem Teenager die Hölle heißgemacht, der irrt sich: "Er erinnerte sich daran, wie es war, als er selbst in diesem Alter gewesen ist. Er hat auch Mist gebaut." Witzig findet Oliver vor allem Folgendes: "Die Polizisten haben sich darüber gestritten, wer nun bei meinem Vater anrufen darf."

Wie eng der Zusammenhalt zwischen Kurt und seinen Stiefkindern Oliver und Kate Hudson (42) ist, haben sie bereits in der Vergangenheit vielfach erwähnt. So wird die Schauspiellegende von beiden mehr als Vaterfigur gesehen, als dies bei ihrem biologischen Vater Bill Hudson (72) der Fall ist.

