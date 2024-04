Prinz William besuchte mit Schwiegermutter Carole ein Pub

Sie wollten sich womöglich eine Auszeit vom Trubel gönnen. Seit Prinzessin Kates (42) Krebsdiagnose bekannt ist, stehen die Royal-Lady und ihre Familie mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit. Um dem Medienrummel zu entfliehen, reisten Kate, Prinz William (41) und die Kids zum Landsitz nach Anmer Hall. Dort soll es laut Daily Mail in einem Pub zu einem Treffen zwischen dem Royal und seiner Schwiegermutter Carole Middleton (69) gekommen sein. Ein Augenzeuge berichtete: "Es war alles sehr unauffällig, ohne großes Tamtam. Er ging einfach rein und durch den Pub."

Die beiden sollen alleine unterwegs gewesen sein, wie der Insider weiter ausführte: "Von Catherine, die wegen einer nicht näher bezeichneten Krebserkrankung behandelt wird, gab es keine Spur." Der royale Experte und Kolumnist Richard Eden erklärte zudem: "Es heißt, [William] sei am Wochenende mit seiner Schwiegermutter, die über Ostern beim Prinzen und der Prinzessin von Wales zu Gast war, in einem Pub in North Norfolk gewesen." Es ist kein Geheimnis, dass sich Carole und die königliche Familie sehr nahestehen. Die 69-Jährige wurde in der Vergangenheit immer wieder gesichtet, wie sie Zeit mit ihren Enkelkindern verbringt.

Besonders inmitten von Kates Krebskampf will Carole ihrer Tochter eine große Stütze sein. Daher stehe sie zurzeit Kate bei. "Ihre Mutter ist bei ihr geblieben, um ihr bei der Erholung zu helfen", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly. Carole soll die dreifache Mutter mit ihren Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) unterstützen und sie so gut es geht entlasten.

Getty Images Prinz William am 8. März 2024

Getty Images Carole Middleton und Prinzessin Kate

