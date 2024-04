Sandra Oh hat mit "Grey's Anatomy" endgültig abgeschlossen!

Grey's Anatomy begeistert schon seit 20 Jahren Tausende von Fans weltweit. Vor allem die Beziehung zwischen Meredith Grey und Cristina Yang dient bis heute als Paradebeispiel für Freundschaften. Cristina, gespielt von Sandra Oh (52), verließ die Serie nach der zehnten Staffel, aber die Fans hofften weiterhin auf ihre Rückkehr. In einem Interview mit Kevin Frazier für ET auf dem roten Teppich für die kommende Serie "The Sympathizer" äußerte sich die Schauspielerin über ein mögliches Comeback. "Ich werde sagen, dass es nicht in nächster Zeit passieren wird", gab sie zu. Auf die Frage, warum sie es nicht in Erwägung ziehe, erklärte sie, dass sie mit der Serie abgeschlossen habe. "Sie [Cristina] war bereit weiterzuziehen und das habe ich auch getan", erklärte Sandra.

"Ich liebe es, dass die Leute immer noch Fans sind", sagte Sandra offen und fügte hinzu: "Ich hoffe, die Menschen verstehen, dass ich meine Aufgabe erfüllt habe, nämlich eine Figur zum Leben zu erwecken, die sich im Laufe der zehn Staffeln weiterentwickelt hat." Die Seriendarstellerin scheint das Gefühl zu haben, die Geschichte ihres Charakters abgeschlossen zu haben und es wäre sinnlos wäre, zurückzukehren. Ihre Kollegin Jessica Capshaw (47) sieht das wohl anders, denn sie feierte nun ihr Comeback als Dr. Arizona Robbins in der 20. Staffel.

Die ersten Folgen der neuen Staffel liefen sogar so gut, dass der Sender ABC bereits die nächste Staffel angekündigt hat. "Die Liebe und Loyalität der 'Grey's Anatomy'-Fans haben uns zu einer historischen 21. Staffel getrieben, und ich könnte darüber nicht dankbarer sein", verkündete Serienschöpferin Shonda Rhimes (54) in einem Statement, das The Wrap vorliegt. Warum die beliebte Dramaserie noch so viel zu erzählen hat, liegt wahrscheinlich an der Drehbuchautorin. "Meg Marinis Geschichtenerzählung ist ein Geschenk, das die Serie lebendig und fesselnd hält. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was sie sich für die nächste Staffel ausdenkt", erzählte Shonda weiter.

Getty Images Jessica Capshaw, Schauspielerin

ActionPress Grey's Anatomy, 2005

