Von Jugendliebe: Tony Bauer wurde vor "Lets Dance" verlassen

Der Comedian Tony Bauer (28) schwingt derzeit bei Let's Dance das Tanzbein. In der vergangenen Folge machte er ein trauriges Geständnis: Vor der Show-Teilnahme war er von seiner langjährigen Freundin per WhatsApp abserviert worden: "Ich war 18 Jahre alt, sie war mein Schulschwarm und wir waren neun Jahre zusammen. Und sie hat mich vor der Show verlassen – über WhatsApp." Trotz des bitteren Liebes-Aus blickt der Nordrhein-Westfale optimistisch in die Zukunft.

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de