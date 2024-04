Im Mai: Franco Klepac kämpft bei Fame Fighting Challenger

Bei Fame Fighting Challenger kämpfen 16 Realitystars um die Teilnahme an dem Hauptevent im November. Veranstalter Eugen Lopez gab schon einige Kandidaten bekannt, die sich der Herausforderung stellen. Nun erweitert sich die Runde um Franco Klepac. Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Events wird verkündet: "Franco Klepac aus Bremen, bekannt aus Love Fool kämpft am 24. Mai bei Fame Fighting Challenger in Mönchengladbach."

Franco nahm an der ersten Staffel von "Love Fool" teil und musste als Single die Vergebenen enttarnen und aus der Show werfen. Da am Ende alle Pärchen aus der Villa geworfen wurden, konnten sich die Singles über das Preisgeld von 50.000 Euro freuen. Bei dem TV-Format war Franco aber teilweise mit anderen Kandidaten aneinandergeraten. Ob einer von ihnen sein Gegner sein wird?

Neben Franco steigen auch Jakub Merlan-Jarecki (28), Bocc Özsu, Leon Legat und Bobby Chamberz in den Ring. Bei den Frauen sind bereits Lena Schiwiora (27), Evi (29) und Sima Milena bekannt gegeben. Besonders die Love Island-Bekanntheit wolle bei ihrem Kampf ein Zeichen setzen. Evi sei in der Schule wegen ihres Haarausfalls gemobbt worden. Deswegen wolle sie bewusst mit Perücke kämpfen und auf lange Fingernägel und falsche Wimpern verzichten. "Ich glaube, die Leute da draußen haben mich so noch nicht gesehen. Aber ich bin nicht nur Tussi, ich kann auch anders", machte die Beauty gegenüber Bild deutlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / francoklepac_official Franco Klepac, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / dieeuimaria Evi, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf Franco bei Fame Fighting Challenger? Ja, ich freue mich total! Nee, ich hätte lieber andere Kandidaten sehen wollen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de