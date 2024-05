Franco Klepac vs. Giuliano Hediger: Er gewinnt ersten Kampf!

Heute ist es endlich so weit: Das langersehnte Boxevent Fame Fighting Challenger geht an den Start. Im ersten Kampf standen sich Franco Klepac und Giuliano Lorenzo Hediger gegenüber. Über drei Runden lieferten sich die beiden einen Schlagabtausch. Am Ende stimmte die Fachjury für ein Unentschieden! Veranstalter Eugen Lopez zeigt sich mit der Leistung der beiden zufrieden: "Das ist einen Eröffnungskampf wert gewesen." Auch die beiden ehemaligen Love Fool-Kandidaten blicken positiv auf das Duell. "Es war härter, als ich gedacht habe, für mich habe ich den Kampf klar gewonnen", erklärt Giuliano. "Das war wie auf Drogen, Alter, ich liebe den Kampfsport. Danke an Giuliano, dass er in den Ring gestiegen ist", zeigt sich auch Franco begeistert.

Zu Beginn des Kampfes zeigen sich die beiden Realitystars noch recht zaghaft. Während vor allem Giuliano seinen Gegner eher kommen ließ, probierte sich Franco mit einigen Schlägen. In Runde zwei legte der TV-Star dann richtig los: Mit einem Volltreffer mitten ins Gesicht verpasste Franco seinem Gegner eine blutige Nase. Doch Giuliano hält sich wacker und boxt tapfer weiter. In der finalen Runde versuchte Giuliano, auf Zeit zu spielen und Franco aus der Reserve zu locken. Dieser ließ das nicht auf sich sitzen und jagt seinen Konkurrenten durch den Ring.

Neben Franco und Giuliano können sich die Zuschauer noch auf viele weitere Kämpfe freuen. Unter anderem werden heute noch Bucci Biberoglu und Bocc Özsu sowie Sima Milena und Laura Peuker gegeneinander antreten. Außerdem wollen sich heute noch die ehemaligen Love Island-Bekanntheiten Evi (29) und Alessandra (27) im Ring beweisen.

Instagram / francoklepac_official Franco Klepac, Realitystar

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger, Reality-TV-Bekanntheit

