Hat Sophia Thiel bei "Let's Dance" einen Fitness-Vorteil?

Sie spricht Klartext. Schon bald hat das Warten auf die neue Let's Dance-Staffel ein Ende. Über mehrere Wochen hinweg werden die Stars dann wieder ihr tänzerisches Talent unter Beweis stellen müssen – so auch Sophia Thiel (28). Wie weit sie es am Ende in der Show schafft, ist bislang noch ungewiss. Aber als Fitness-Influencerin bringt sie einen klaren Vorteil mit – oder etwa doch nicht? Gegenüber Promiflash verrät Sophia, ob ihr der aktive Lebensstil von Nutzen ist.

"Ich denke, ich bringe sehr viel Körperspannung mit und das ist ja für Haltung und so weiter von Vorteil", erklärt die 28-Jährige im Interview mit Promiflash ganz offen und ehrlich. Doch das sei nicht das Einzige, was Sophia bereits vor Showbeginn keineswegs fremd ist. Sie scheint sich auch vor "langen, harten Trainingstagen" nicht zu fürchten. Darum ist sie sich sicher: "Ich denke, dass man generell mit einem aktiven Lebensstil bei 'Let’s Dance' immer eine gute Voraussetzung mitbringt."

Mit welchem Profi sie schon bald über das Parkett der beliebten Tanzshow schweben wird, zeigt sich bereits am 23. Februar. Neben Massimo Sinató (43) gehen in diesem Jahr auch wieder bekannte Gesichter wie Valentin Lusin (36), Vadim Garbuzov (36) und Zsolt Sándor Cseke (36) an den Start.

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Instagram / sophia.thiel Sophia Thiel, Fitness-Influencerin

Getty Images Massimo Sinató und Sally Özcan bei "Let's Dance"

