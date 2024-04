Neu-Eltern Sienna Miller und Oli Green genießen Strandurlaub

Im Januar wurde bekannt, dass Sienna Miller (42) und Oli Green ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen durften: eine kleine Tochter. Nun wurden die Schauspielerin und der "A Good Person"-Darsteller bei einem sonnigen Ausflug in Costa Rica gesichtet. Auf aktuellen Paparazzi-Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, schlendert das Pärchen ganz verliebt und Händchen haltend am türkisfarbenen Meer entlang und schien dabei seine Zweisamkeit in vollen Zügen zu genießen.

Damit aber noch nicht genug an privaten Eindrücken: Während des idyllischen Spaziergangs präsentiert die 42-Jährige auch ganz stolz ihren After-Baby-Body: In einem fliederfarbenen Bikini mit goldenen Ringdetails setzt Sienna ihre Figur perfekt in Szene. Ihr natürlicher Style ganz ohne Make-up und ihre nassen Haare machen den Strandlook der "The Catcher Was a Spy"-Darstellerin komplett.

Öffentlich bestätigt haben Sienna und Oli die Geburt ihrer Tochter nicht – dafür wurden die beiden aber bei einem Spaziergang mit ihrem Wonneproppen erwischt. Wie Daily Mail berichtete, wurde die Blondine mit einer auffälligen Babytrage gesichtet. Während sie ihr Töchterchen liebevoll festhielt, schien der kleine Fratz ganz friedlich zu schlummern. Ihr Partner Oli wich ihr dabei nicht von der Seite.

Getty Images Oli Green und Sienna Miller mit Hugh Grant im Juni 2022

ActionPress Oliver Green und Sienna Miller

